Un début de septembre tristement riche en affaires de corruption qui atterrissent dans les salles d’audience des tribunaux. Entre les procès de Djamel Ould Abbès et des frères Kouninef, ceux en appel des hommes d’affaires Haddad et Tahkout, et le verdict qui sera rendu dans l’affaire Baha Eddine Tliba et Skender Oul Abbès, commencera demain une autre semaine de longs interrogatoires des juges, d’aveux d’accusés, de réquisitoires de procureurs et de plaidoiries d’avocats pour apporter de nouveaux détails sur la grande escroquerie dont a été victime l’Algérie et les Algériens pendant deux décennies du règne de Abdelaziz Bouteflika.

Des détails, mais sans aucun effet de surprise attendu, depuis que les premières gigantesques affaires impliquant le clan du président déchu sont venues étaler au grand jour les chiffres astronomiques du mal commis contre le pays par des individus aux appétits voraces et incurablement insatiables. Tous les moyens, les plus vils, étaient permis pour amasser des fortunes, donnant naissance à des réseaux mafieux qui se tissaient autour d’un mode gouvernance bâti sur une prédation richement rémunérée.

Le procès de l’ex-député Tliba et du fils de Djamel Ould Abbès aura, à son tour, laissé s’exprimer des pratiques qui ne dérogent pas à la tradition et montré que même l’APN avait été transformée en halte privilégiée pour les chasseurs de fortunes.

Déjà tiraillée par les critiques pour le rôle qu’elle n’a jamais joué au profit du citoyen, l’Assemblée populaire nationale aura donc été, elle aussi, une institution livrée aux transactions mafieuses qui auront permis à des prétendants de s’y infiltrer pour, ensuite, bien s’installer et diriger.

C’est, en effet, une véritable bombe qui a été lancée mercredi dernier à partir du Tribunal de Sidi Mhamed par le quadruple député et vice-président de la Chambre basse pour aller faire l’effet d’un séisme à quelques centaines de mètres dans l’Hémicycle du boulevard Zighout-Youcef où, hasard du calendrier, l’APN ouvrait sa session parlementaire ordinaire de l’exercice 2020/21.

Les répliques de ce séisme auront-elles la magnitude des législatives anticipées auxquelles de nombreuses voix appellent en guise de complément à l’élection présidentielle de décembre dernier ?