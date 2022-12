Aucun dégât matériel n’a été enregistré dans les infrastructures de base et ouvrages d’art relevant de la direction des travaux publics de la wilaya de Blida suite à la secousse tellurique de magnitude 4 sur l’échelle de Richter, ressentie, mercredi, à Hammam Melouane (Est) aux environs de 9h18, a-t-on appris auprès de cette direction. «Aucune intervention n’a été effectuée car aucune infrastructure du secteur n’a été endommagée, tant dans la région de Hammam Melouane, que ses environs», a précisé la même source. La Direction de la protection civile de la wilaya a également assuré n’avoir enregistré aucune perte matérielle ou humaine suite à cette secousse, selon le chef du service prévention, Mohamed Nech, qui a assuré que cette secousse tellurique ressentie par les habitants de Blida, mais, également, ceux des wilayas d’Alger, Médéa, Bouira, Boumerdes et Tizi-Ouzou, «n’a occasionné aucune perte matérielle, ni humaine». Dans un communiqué rendu public, immédiatement après ce séisme, la direction de la prévention auprès de la Direction générale de la protection civile a signalé que les services de la protection civile ont dépêché des équipes pédestres et des ambulances pour s’enquérir de la situation sur le terrain, et rassurer les citoyens, affirmant qu’«aucune perte n’a été enregistrée sur le territoire de la wilaya». <

