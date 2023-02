Le bilan des récents tremblements de terre dévastateurs en Turquie est passé dimanche matin à au moins 22. 327 morts, tandis que 80.278 blessés ont été enregistrés dans le pays, a fait savoir le ministre turc de la Santé Fahrettin Koca dans un nouveau bilan.

Un précédent bilan annoncé par les autorités turques, faisait état de 20.213 morts, et 80.052 blessés. M. Koca, cité par l’agence de presse, Anadolu, s’exprimait lors d’une conférence de presse qu’il a animée avec son collègue de la Défense, Hulusi Akar, dans le centre de coordination de la Direction de gestion des catastrophes et des situations d’urgences (AFAD) dans la province sinistrée de Hatay (sud).

Le ministre a souligné que l’hôpital universitaire de la province de Hatay continuait d’assurer tous les services médicaux nécessaires aux blessées à la suite des séismes. Le ministre turc de la Santé a également assuré que les équipes médicales étaient mobilisées et apportaient les secours nécessaires, aussi, dans les autres provinces touchées par la catastrophe.

Lundi à l’aube, un tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l’échelle de Richter a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, suivi quelques heures plus tard d’un autre séisme d’une magnitude de 7,6 et de violentes répliques, qui ont causé d’énormes pertes en vies humaines et d’importants dégâts dans les deux pays.