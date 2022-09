Huawei Télécommunications Algérie a lancé, à Alger, la 8e édition du programme de développement des jeunes talents nommé «Seeds for the Future 2022 «, avec une participation record de 26 étudiants issus des différents établissements et instituts de l’Enseignement supérieur.

Cette édition du SFTF 2022 est la troisième du genre, où les graines de l’avenir suivent leur formation en ligne en raison de la restriction des voyages internationaux ; mais cela n’a empêché d’organiser cette édition. Ainsi, Huawei a invité des étudiants de 10 universités et instituts de wilayas différentes à Alger, séjournant ensemble à Alger pendant 9 jours en équipe «.

Durant ces 9 jours de formation, les étudiants suivront des présentations sur l’histoire et les valeurs de l’entreprise de Huawei ; des visites virtuelles des installations de Huawei ; des discussions techniques sur la 5G, l’IA et l’IOT, ainsi que des cours de développement personnel et de leadership sur la «conscience culturelle «et «l’efficacité personnelle «.

A travers ce genre de programme, Huawei demeure toujours présente pour soutenir tous les ministères dans leur plans et stratégies de numérisation, et ce, en «fournir des connaissances et des solutions de TIC & transformation numérique «.

