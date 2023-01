Propos recueillis par Khaled Remouche

Reporters : Comment avez-vous réagi au discours rassurant du Président de la République sur les prérogatives des walis ?

Seddik Boucetta : C’est un discours très encourageant maintes fois réitéré. Ce n’est pas la première fois qu’il adopte ce ton. Cela nous donne plus de courage et plus d’énergie pour faire plus d’efforts dans la gestion des affaires publiques.



Quelles sont les réalisations en matière d’investissement dans la wilaya ?

Les investissements sont importants. D’abord, dans le secteur de l’agriculture. On a octroyé 350 autorisations de forage, ce qui a permis une extension sensible de la superficie agricole dans la wilaya. Dans le secteur agroalimentaire, des investisseurs se lancent dans la réalisation d’unités de transformation. D’ailleurs, la semaine prochaine, nous allons donner l’autorisation pour la réalisation de deux unités de transformation dont une de transformation de la tomate. Il y a également d’autres investissements dans le secteur industriel. Dans le secteur touristique, deux hôtels ont ouvert, l’un de cinq étoiles à Chenoua, l’autre, de quatre étoiles, à Douaouda. D’autres investissements sont également prévus.



Qu’attendez-vous de la révision des codes de wilaya et communal ?

On attend beaucoup de choses. D’abord, répondre aux demandes maintes fois réitérées des élus qui appellent à davantage de prérogatives. Le code communal devrait accorder de nouvelles prérogatives aux élus. Sur le code de wilaya, aujourd’hui, on a eu une idée à travers l’intervention du Président de la République sur les prérogatives du wali. Le texte donne plus de pouvoir au wali, plus de contrôle et plus d’accompagnement aux investisseurs.



Quelles sont les perspectives de développement de la wilaya ?

Les perspectives sont très prometteuses surtout dans les secteurs du tourisme, de l’agriculture et de la pêche. De belles opportunités sont à relever dans le secteur industriel. Nous enregistrons 160 dossiers d’investissement industriel qui attendent l’octroi de terrains.



Qu’en est-il de la levée des obstacles à la réalisation de projets d’investissement ?

En plus des actions d’accompagnement des projets lancés, il y a au niveau de la wilaya une structure qui accueille les investisseurs en vue de lever les obstacles à la réalisation des projets d’investissement. Il y a également une page Facebook de la wilaya spécialement ouverte aux investisseurs. Ces derniers peuvent y livrer leurs préoccupations.

Douze projets d’investissement qui souffraient d’un réel problème bureaucratique ont été débloqués. Quant à ceux qui avaient un problème de permis de construire ou d’autorisation et qui concernent 61 dossiers, leurs investissements vont être débloqués au courant de l’année 2023. Ces investissements vont créer beaucoup d’emplois. n

Articles similaires