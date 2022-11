PAR MILINA KOUACI

La Caisse nationale d’assurance sociale (Cnas) compte plus de 13 millions d’adhérents, permettant à plus de 25 millions de personnes de bénéficier de ses services. C’est ce qu’a indiqué hier Nadir Kouadria, directeur de la modernisation et des systèmes d’information de la Cnas, qui est intervenu hier sur les ondes de la Radio nationale, Chaîne II. Ce dernier a appelé les citoyens et les travailleurs non adhérents à se rapprocher de la Caisse pour demander leur affiliation en tant que droit garanti par la Constitution.

Ce qu’il faut retenir, c’est que la Caisse nationale d’assurance sociale a développé son système électronique pour améliorer à la fois les performances et les services aux citoyens et aux employeurs. Cette évolution, qui s’est notamment traduite par la mise à jour du portail électronique, selon Nadir Kouadria, permet aux assurés sociaux de bénéficier des prestations à distance consistant notamment, en le retrait de l’attestation d’affiliation et du certificat d’éligibilité aux prestations, ou les demandes d’affiliation en ligne et de faciliter l’accès à toutes les informations liées à la sécurité sociale, délivrance d’attestation d’affiliation, arrêt maladie et autres.

Le développement du système électronique inclut également des modalités de relations entre les employeurs et la Caisse nationale d’assurance sociale et entre cette dernière et les cliniques médicales. <

