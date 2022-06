Un nouveau patron a été désigné, hier, à la tête de la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas) en la personne de Fayçal Bentalab, qui succède à Hind Nessah, en poste à titre intérimaire depuis juillet 2021. Le nouveau Directeur général de la Cnas occupait, avant cette nomination, le même poste à la Caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés (Casnos)

Même si le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a tenu, dans l’après-midi d’hier, à apporter la «précision» qu’il ne s’agit pas d’un limogeage, tel que rapporté par plusieurs sites et supports d’informations, mettant en avant le caractère «intérimaire» de la fonction qu’a assurée Hind Nessah, il y a bel et bien changement dans la direction de la Cnas.

Ce nouveau changement à la tête de la Cnas atteste, selon toute vraisemblance, la difficulté pour ces organismes sous tutelle du ministère du Travail à aligner une stabilité dans leur management. «Ces changements récurrents à la tête des différentes caisses de la sécurité sociale montrent que le secteur cherche encore le meilleur encadrement pour la réalisation des ses missions», observe un retraité du secteur.

A ce facteur s’ajoute celui du déficit financier qui frappe les caisses de la sécurité sociale, Cnas et Casnos, ainsi que celle des retraites, CNR. Ce déficit a été, faut-il le rappeler, comblé en 2021 par le Fonds national de la sécurité sociale (FNSS).

Pour les voix officielles du secteur, la trésorerie des caisses nationales des assurances a été aussi affectée par la crise sanitaire. L’ancien ministre du Travail, El Hachemi Djaaboub, a fait état, il y a une année, de 4 milliards de dinars consommés chaque mois par les remboursements des examens de dépistage de la Covid-19. Ce chiffre est venu s’ajouter aux dépenses habituelles qui dépassent les 200 milliards de dinars au titre des remboursements de médicaments et de prestations médicales, près de 100 milliards de dinars d’aides aux hôpitaux et plus de 3 milliards dédiés au transport des malades ainsi que près de 2 milliards aux médecins conventionnés.

La Cnas, qui gère l’assurance maladie (risques maladie, maternité, invalidité, décès) et accidents du travail, maladies professionnelles (AT-MP) des travailleurs salariés, est fortement sollicitée dans le volet assurance depuis l’instauration par les autorités de l’allocation-chômage.

C’est dans ce sens que la Cnas continue d’inviter les bénéficiaires de l’allocation-chômage, qui ne disposent pas de carte Chifa, à se rapprocher de ses centres en vue d’obtenir cette carte et bénéficier de ses services. En matière d’accidents de travail déclarés en 2021, la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés en a enregistré 42 032, selon le bilan communiqué au mois d’avril dernier par la désormais ancienne directrice de cet organisme. Sur ce total de 42 032 accidents de travail qui ont été déclarés à la CNAS en 2021, 38 225 ont eu lieu sur le lieu de travail et 3 807 autres sont des accidents de trajet. S’agissant de la répartition des accidents de travail par branches d’activités, il a été expliqué que c’est le secteur du bâtiment et travaux publics qui a enregistré plus de 18% du total des accidents de travail déclarés, suivi du secteur de la métallurgie avec 9% des accidents de travail. Pour y remédier, la Cnas mise sur «des actions à mener dans le cadre de sa stratégie en matière de prévention et de protection dont des campagnes de sensibilisation sur les risques professionnels», en mettant en exergue, notamment, «l’importance des équipements de protection dans le milieu du travail».

Articles similaires