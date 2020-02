A l’instar des autres régions du pays, la Sûreté de wilaya d’El Tarf a entamé, depuis le 6 février, une opération de sensibilisation sur les mesures préventives de la circulation routière. Cette campagne, qui vient après celle programmée par la Gendarmerie nationale, est organisée au profit des élèves, en particulier les établissements implantés au niveau des centres d’agglomération à forte concentration de population. Selon, le coordinateur de ces services, en l’occurrence le commissaire Abdelkrim Labidi, la campagne en son premier jour a touché un grand nombre d’établissements grâce à la volonté des agents de la circulation qui ont mis tous les moyens pour qu’elle réussisse. Cette campagne qui touche toutes les Sûretés de daïra est organisée en collaboration avec la direction de l’éducation et toujours selon le communiqué rendu public, elle durera jusqu’à la fin du mois de février. Elle a pour objectif de prémunir nos jeunes élèves des accidents de la circulation et a été amorcée à l’école primaire Chaoui-Tahar à El Tarf. Les policiers mobilisés dans cette opération présenteront selon un programme préétabli des orientations de circuler aux écoliers leur conseillant de ne marcher que sur les trottoirs, de respecter les plaques de signalisation routière et de s’assurer avant de traverser ou de se faire aider par des adultes avant de s’engager sur les routes. La sensibilisation touchera aussi les automobilistes.

M. B.

Articles similaires