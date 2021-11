Le Salon international des systèmes de sécurité, de la protection de l’environnement et de l’anti-incendie débute le 15 novembre pour une activité qui se prolongera pendant trois jours. Cette édition, qui est la troisième du genre, est organisée par l’agence de communication MS PUB sous le patronage du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations. Elle se déroulera au Centre international des conférences (CIC) d’Alger sous le thème de « Innovation », indiquent les organisateurs de l’évènement. L’évènement accueille une soixantaine d’exposants de la filière sécurité industrielle et de la protection de l’environnement, dont des représentants de l’Espagne, d’Italie, de France ou encore de Grande-Bretagne. Outre la participation d’institutions et de corps constitués, comme la Protection civile, les Douanes algériennes et la Direction générale de la Sûreté nationale, il se décline en deux parties. La première est consacrée au marché et à ses évolutions actuelles en Algérie, la seconde est réservée aux conférences d’experts et de professionnels engagés dans la sécurité au travail et dans la lutte contre les risques industriels et technologiques, contre la malveillance et dans la protection contre les incendies et les risques naturels. Une dizaine d’intervenants environ sont attendus sur différents thèmes en relation avec la filière et les demandes observées actuellement par les entreprises et les gestionnaires des sites industriels. On citera la « prévention des risques liés aux feux et incendies dans les établissements classés » ou encore la « situation atmosphérique et la pollution dans le centre de l’Algérie ». Selon une organisatrice du Salon, 2SPRO sera une fenêtre ouverte sur les produits et les équipements utilisés actuellement dans la sécurité et la préservation de l’environnement. Il sera une opportunité « d’encourager et de mettre en avant les entreprises innovantes du domaine de la HSE », selon l’acronyme anglais de santé, sécurité et environnement. Pour rappel, la première édition de 2SPRO date de 2018 avec une audience de 3 000 visiteurs parmi le public professionnel notamment. En 2019, la deuxième édition a accueilli plus de 4 000 visiteurs.

