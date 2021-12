Synthèse de Feriel Nourine

La nécessité d’opérer la transition énergétique en diversifiant le mix algérien est de plus en plus prônée par les experts du secteur. Les rencontres sur cette transition se suivent et se ressemblent par leur contenu, dédié à la sécurité énergétique du pays, ainsi que par les recommandations qu’elles dégagent au profit d’un mix fait d’hydrocarbures non conventionnels et de la génération électronucléaire.

Des experts ont d’ailleurs saisi l’opportunité du 6e Colloque de l’association nationale Club Energy, organisé à Alger, pour faire, une nouvelle fois, la promotion de cette démarche. Ces derniers ont insisté dans leurs recommandations sur l’impératif de préparer «dès à présent» l’option du recours aux hydrocarbures non-conventionnels, considérant que cette option sera «inévitable» au-delà de 2030. En ce sens, les mêmes intervenants ont affirmé qu’il devenait nécessaire de «se pencher sur les aspects technologiques et commerciaux» de cette option, mais aussi sur «la mise en place de filets de protection environnementaux et de l’acceptabilité sociale».

Les trois panels organisés dans le cadre du Colloque, dont la série de recommandations a porté notamment du recours à la génération électronucléaire, également, requis dans le mix énergétique, en fixant comme échéance 2035. C’est pourquoi ce programme doit être lancé «au plus tard» en 2025, ont conseillé les intervenants. Les panélistes ont également recommandé l’accélération des programmes des énergies renouvelables, suivant une démarche «réaliste, endogène et déterminée» pour la phase de démarrage du package de 1 000 MW. Dans le même souci, ils ont mis en avant la nécessité d’associer des producteurs algériens de biens et de services dans «tout programme énergétique», notamment d’EnR.

La création d’un réseau composé de clusters énergétiques concernés, d’entreprises motrices et de start-ups, d’universités et de centres de recherches en vue d’assurer une veille technologique et industrielle pour la promotion de l’hydrogène, a été recommandée par ces experts. Cela en plus de plébisciter la mise en œuvre d’un programme «inclusif robuste» touchant l’ensemble des tissus économiques et sociaux en matière d’économie d’énergie, mais aussi l’introduction de l’électricité comme carburant dans les politiques de transport public et de mobilité.

Enfin, les panélistes ont suggéré la révision des programmes d’investissement en matière de centrales à gaz en envisageant, notamment, le report du déclassement de certaines d’entre elles.

