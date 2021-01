Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a appelé dimanche les cadres et les fonctionnaires de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) à la nécessité «d’appliquer strictement» les lois relatives au contrôle de la sécurité des installations pétrolières et de respecter les conditions et les normes requises dans les activités liées au secteur des hydrocarbures, a indiqué un communiqué du ministère. Ces instructions sont intervenues lors d’une visite d’inspection effectuée par M. Attar au siège de l’ARH, où il s’est enquis des différentes directions et des services, engageant des discussions approfondies avec les cadres et les fonctionnaires de l’Autorité sur leurs tâches et la grande responsabilité qui leur incombe, a précisé le communiqué rendu public par le ministère sur sa page Facebook. Le ministre a également écouté les explications du président de l’ARH, Rachid Nadil, lesquelles se sont articulées autour du contrôle de l’ensemble du secteur de l’Energie et de la conformité de toutes les phases de projets et des activités pétrolières aux lois et aux protocoles en vigueur, en l’occurrence la sécurité des installations, le transport du carburant par canalisations et d’autres tâches assignées à cette autorité. A ce titre, M. Attar a encouragé les cadres de l’instance à aller de l’avant vers l’application stricte des lois qui régissent et réglementent les opérations de contrôle de la sécurité des installations pétrolières et le respect des conditions et des normes requises dans les activités liées au secteur des hydrocarbures, a conclu la même source. (APS)

