Par Bouzid Chalabi

L’élaboration d’un nouveau plan de développement agricole passe par la contribution du monde universitaire notamment dans le domaine des fertilisants ainsi que dans les créneaux des solutions technologiques innovantes.

La question de la sécurité alimentaire du pays constitue de plus en plus une priorité pour les pouvoirs publics considérant que c’est là tout l’enjeu actuel. Aussi le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MADR) a pour principal objectif d’augmenter la production notamment les céréales, le lait et les légumineuses. C’est d’ailleurs sur cela que s’est articulé le discours du premier responsable de ce département Mohamed Abdelhafid, prononcé à l’occasion de sa rencontre, samedi dernier à Constantine, avec les cadres de son secteur issus des 15 wilayas de l’Est, rapporte l’APS.

Le ministre a, dès l’entame de son intervention devant la nombreuse assistance, rappelé que les initiatives et actions que va mener le MADR s’inscrivent dans le sens des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune, sur la sécurité alimentaire du pays. Précisant dans la foulée que la série de mesures prises par son département «devrait permettre au pays de couvrir ses besoins à moyen terme, et ce, au titre de la nouvelle conception de développement de la production agricole, toutes filières confondues, particulièrement les filières stratégiques vu leur contribution majeure au renforcement de la sécurité alimentaire et de la souveraineté nationale». Dans cette perspective, il a fait savoir qu’«il sera fait appel à plus de 50 experts, des universitaires, des chercheurs, des particuliers et des professionnels de la filière des céréales pour la mise en œuvre d’un nouveau plan de développement agricole». Il soulignera, également, que le secteur s’est résolu à s’appuyer sur le monde universitaire en tant que partenaire incontournable dans la promotion de l’innovation et la recherche, notamment dans le domaine des fertilisants et des pesticides bio, ainsi que dans les créneaux des solutions technologiques innovantes. Toujours à propos de ce nouveau plan, il a expliqué que «son élaboration sera basée sur une analyse minutieuse de la situation et des capacités de réalisation tout en assurant les moyens nécessaires à sa concrétisation pour la période 2025-2030-2035». <

