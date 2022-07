Au moment où la question de la sécurité alimentaire est plus que jamais d’actualité, M. Khaled Ben Mohamed, directeur général du bureau d’études et des statistiques rurales au ministère de l’Agriculture, a fait savoir que la réalisation d’un tel objectif en Algérie devra impérativement passer par une stratégie basée sur une très large utilisation des technologies. Le responsable, questionné hier par la radio nationale, explique en effet que le pays doit faire face à une période climatique particulière : «l’Algérie a basculé d’un pays pratiquement semi aride à un pays fortement aride notamment à l’Ouest où il a été constaté un glissement des étages bioclimatiques d’environ 150 kilomètres au nord».

En ce sens, le responsable, à la tête d’une structure créée dès 1976 en vue de doter le secteur de l’acériculture d’un centre de réflexion cabale d’élaborer et de suivre la mise en œuvre de stratégies agricoles, explique que le climat algérien et d’Afrique du Nord est marqué aujourd’hui par «une rareté des précipitations, des périodes de sécheresses plus prolongées mais surtout par un décalage des cycles végétatifs des cultures (…) cela rend encore plus complexe le travail agricole (…) d’où l’intérêt de sortir des méthodes traditionnelles et d’user de technologie». Ainsi, il apparaît que les agriculteurs devront se baser sur de nouvelles stratégies et des calendriers de cultures actualisés. L’objectif selon le responsable étant de s’adapter aux périodes de fortes températures, aujourd’hui plus longues : «généralement les céréales sont mises en culture à partir de novembre ou décembre, et les récoltes interviennent entre juin et août. Mais les phénomènes climatiques compressent ce cycle végétatif». La même logique devant être appliquée concernant l’évaluation des périodes de précipitations, la nouvelle donne climatique se caractérisant ces dernières années par des périodes de précipitations plus courtes, mais surtout plus extrêmes «la quantité de pluie d’une saison entière peut tomber en deux ou trois heures».

Le secteur de l’agriculture n’aurait pas d’autre choix que de s’adapter, mais surtout de travailler selon des stratégies basées sur la technologie et la recherche agronomique. Le responsable du bureau d’études et des statistiques rurales ajoute en ce sens qu’il serait aujourd’hui opportun de «recentrer la feuille de route» déjà définie par la stratégie agricole, «somme toute une étape normale dans le déroulement d’une stratégie (…) cela doit concerner pratiquement toutes les productions et plus encore celles dites stratégiques telles que les grandes cultures de céréales, la production de fourrages nécessaires pour le lait, le pomme de terre… Ce sont des produits qui entrent dans les consommations de base des Algériens, il faut absolument maintenir la production et plus encore l’améliorer. La marge de progression est encore considérable». Et les «solutions» seraient nombreuses selon Khaled Ben Mohamed, ainsi la recherche agronomique pourrait «produire du matériel végétal adapté aux cycles climatiques courts» en privilégiant des qualités céréalières «qui ne se développent pas trop en hauteur, et avec un nombre de grains important par épi». Et dans cette même logique, il s’agirait pour la culture maraîchère, et plus encore pour la pomme de développer des méthodes de production n’ayant pas de fortes empreintes écologiques».

Par ailleurs Khaled Ben Mohamed explique que les fortes chaleurs ne sont pas nécessairement un obstacle au développement de l’agriculture, «les régions sud sont l’espace de prédilection pour le développement des cultures stratégiques (…) ces zones nous libères de deux contraintes, à savoir l’exiguïté des terrains agricoles rencontrée au Nord, mais aussi la question de l’eau». En effet, il apparaît selon le responsable que les zones du sud pays ont des «potentialités colossales» en matière d’alimentation en eau et «il y a des orientations stratégiques pour une exploitation raisonnée et rationnelle» des terres et réserves d’eau du sud pays, K. Ben Mohamed ajoutant que le choix se porte sur le développement des «céréales d’hiver et d’été, mais aussi le maïs» pour une exploitation en grain et pour l’alimentation du bétail. Quant à la culture de la pomme de terre au sud du pays, la même responsable rappelle que le «pôle» s’est déjà constitué dans la région de Oued Souf «des performances extrêmement intéressantes y sont réalisées (…) les niveaux de rendement arrivent à 700 quintaux par hectare ce qui est exceptionnel».

