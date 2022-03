La guerre en Ukraine et son impact sur le marché mondial des matières agricoles, marqué surtout par une envolée sans précédent des cours, ont rendu la question de la sécurité alimentaire du pays plus que d’actualité. Pis encore, elle se pose de manière accrue et plus que jamais. C’est d’autant plus indéniable dès lors que l’Algérie est le premier importateur mondial de blé dur et le 3e de poudre de lait.

Ce qui rend le pays vulnérable en matière de sécurité alimentaire.

Par Bouzid Chalabi

A ce propos, le professeur Bouzid Amel du Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (Cread) a mis en exergue, dans son exposé avec pour titre «L’analyse de l’état de la sécurité alimentaire en Algérie», à l’occasion d’un séminaire sous le thème «La sécurité alimentaire en Algérie : enjeux actuels et à venir», organisé hier par le CREAD au niveau de l’Ecole nationale d’administration (ENA), des indices révélateurs. Elle a, en effet, avancé dans ce sens que nous importons près de 100% de nos besoins en sucre, huiles végétales et maïs, 83% de blé et 42% de poudre de lait. Des taux qui, selon la conférencière, résultent du fait que « nos besoins de consommation sont, ces dernières années, multipliés par 2 par rapport à notre production agricole sous l’effet de la poussée démographique du pays, au point, où depuis 2020, notre alimentation est importée à 50%». La conférencière souligne par ailleurs que notre production agricole reste, et cela pour diverses raisons, «entre autres notamment, des ressources naturelles limitées donnant ainsi par voie de conséquence de faibles rendements à l’hectare et les changements climatiques».



«Pas de haut rendement sans correctif du régime foncier»

Pour sa part, le professeur en agro-économie à l’Ecole nationale des sciences agricoles, Ali Daoudi, dont l’exposé portait sur «le foncier agricole au centre des enjeux alimentaires en Algérie», n’est pas allé avec le dos de la cuillère. Pour ce dernier, « le processus de morcellement des exploitations agricoles du domaine de l’Etat, autorisé par le régime foncier en vigueur, a fait naître des structures agraires de petite taille qui, au final a donné lieu à une baisse de la productivité sur des terres qualifiées à haut potentiel de rendement à l’hectare. Pis encore, le morcellement empêche l’exploitant de suivre la marche de l’intensification de sa production par la technologie et l’investissement. Autrement dit, les petits exploitants se voient ainsi contraints d’abandonner toute idée d’investir ou de mener des techniques modernes de culture». De ce fait, il a lâché : « Les textes de loi relatifs au foncier agricole ont donné lieu à une stagnation des niveaux de production. Et si des réformes ne sont pas adoptées en urgence, nous allons continuer à être dépendant des marchés extérieurs.» En guise de conclusion, Ali Daoudi considère que «le morcellement et la politique de la concession plombent tout essor de notre agriculture. Et il y a donc lieu de corriger quelques textes qui ne sont pas clairs. Pour preuve. L’existence de deux régimes ne peut conduire qu’à l’impasse, c’est-à-dire que des personnes prêtes à s’investir dans l’agriculture intensive butent devant l’incohérence de loi. Or, il est admis que notre sécurité alimentaire passe par la mise en pratique d’une agriculture extensive et intensive et donc de la mise en place d’une politique de remembrement. C’est là tout l’enjeu».

De son côté, l’ingénieur chercheur auprès du Cread, Sid-Ahmed Ferroukhi, s’est penché sur la prospective de la sécurité alimentaire en Algérie. A ce titre, il s’est interrogé sur la capacité du pays à résister au choc comme celui des retombées de la guerre en Ukraine. Pour lui, « il va falloir penser à la mise en place d’une sécurité alimentaire durable (SAD) pour, tout au moins, se mettre à l’abri de la conjoncture qui pourrait nous devenir fatale si rien n’est fait dans ce sens. Autrement dit, faire en sorte à réduire tangiblement notre dépendance aux marchés extérieurs des matières premières agricoles. Dans cette perspective, le chercheur a avancé quelques pistes «tout en s’éloignant des démarches empiristes», a-t-il précisé. Et surtout de mettre en place d’autres leviers dont dispose le pays.

Abondant dans ce sens, il a évoqué «l’intérêt à revoir l’aspect institutionnel qui régit le secteur de l’agriculture, entre autres, lever certaines rigidités de textes de loi à l’origine de nombreux blocages dans le cadre de l’investissement et de la concession dans le secteur». Sid-Ahmed Ferroukhi a enfin insisté sur l’intérêt d’intégrer le futur, c’est-à-dire «les enjeux au présent par la voie de nouvelles stratégies».