Le dossier de la sécurité alimentaire continue à préoccuper les pouvoirs publics et à leur tête le président de la République.

Face à un marché mondial de denrées alimentaires toujours perturbé par la guerre en Ukraine, l’offre en la matière et les coûts qui l’accompagnent sont loin de rassurer les consommateurs, notamment ceux des pays dont cette sécurité reste dépendante des importations. En dépit d’une nouvelle baisse en juin, après celles d’avril et mai, selon l’indice FAO, les prix des produits alimentaires restent proches du record sans précédent atteint en mars dernier.

Une donne qui a incité Abdelmadjid Tebboune à saisir l’occasion du Conseil des ministres, tenu dimanche, pour évoquer une nouvelle fois cette question et donner des instructions au gouvernement en vue d’intensifier les efforts au profit de la sécurité alimentaire.

Après avoir écouté un exposé sur la préparation du processus technique de la campagne de production céréalière 2022-2023, le chef de l’Etat a instruit le Gouvernement à l’effet d’intensifier les efforts pour garantir la sécurité alimentaire, notamment en ce qui est les céréales, et ce, compte tenu des fluctuations internationales actuelles», indique un communiqué de la Présidence de la République.

«Il s’agit là d’un défi devant être relevé quels que soient les difficultés et les obstacles, car le potentiel et les capacités matérielles et naturelles de l’Algérie la qualifient pour atteindre cet objectif stratégique», a souligné M. Tebboune, avant d’instruire le ministre de l’Agriculture à l’effet d’élaborer un nouveau plan pour la réorganisation du secteur, «loin de toute forme de bureaucratie et tenant compte de l’efficacité sur le terrain», ajoute la même source.

Le Président de la République a, également, ordonné l’expansion des terres agricoles pour la production de fourrage, tout en adoptant l’utilisation de moyens techniques modernes et d’engrais, afin d’augmenter les surfaces agricoles et la rentabilité comme une nouvelle tendance qui contribue à la concrétisation de la sécurité alimentaire, fait-on encore savoir. C’est la deuxième fois de suite que Abdelmadjid Tebboune aborde le dossier de la sécurité alimentaire en Conseil des ministres. Lors de la même réunion du genre, tenue il y a deux semaines, l’intervention de ce dernier avait porté sur les capacités de stockage des céréales. A ce propos, des instructions ont été données afin de placer les moyens adéquats pour le renforcement de ces capacités, notamment dans les wilayas qui réalisent de grands rendements, et l’interdiction du stockage dans les lieux non couverts.

Il y a quelques jours, le Secrétaire général de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), chargé des fonctions du Directeur général, Nacereddine Messaoudi, s’est montré rassurant en affirmant que face à l’enjeu de la sécurité alimentaire du pays, l’OAIC est en train de diversifier ses fournisseurs en céréales tout en renforçant les capacités de stockages. Lesquelles capacités dépassent les «40 millions de quintaux actuellement» et ont permis à l’Algérie de «faire face aux perturbations des marchés lors de conjonctures exceptionnelles», a ajouté M. Messaouidi, précisant que le parc national des silos de stockage de l’office compte actuellement 48 silos, en plus des hangars qui assurent un stockage temporaire des céréales pour une période qui ne devrait pas dépasser une année.

Côté récolte pour cette année, le ministre de l’Agriculture, Mohamed Abdelhafid Henni, ne cache pas son optimisme et déclare s’attendre à une production «record» par rapport aux dernières années. «Tous les indices présagent une production abondante. On peut dire qu’une production record sera réalisée par rapport aux six dernières années», avait avancé M. Henni, en marge de la réunion nationale d’encadrement de la campagne moissons-battage 2021/2022.

Certaines sources économiques tablent sur «une récolte qui se situerait entre 2,2 et 3 millions de tonnes, alors que le record avait été atteint par l’Algérie lors de la campagne 2017/2018, avant de voir sa production baisser à 3,9 millions de tonnes (2018/2019) et se stabiliser au même niveau en 2019/2020, puis chuter à 1,3 million de tonnes durant la campagne 2020/2021».

