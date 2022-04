L’Algérie a été classée par l’Indice mondial de sécurité alimentaire (GFSI) en tête de liste des pays africains et à la 54eme place parmi 113 pays du globe en 2021, améliorant sensiblement son classement par rapport à 2019. Selon le site «Economist Impact» qui a publié la dixième édition du classement des 113 pays de l’Indice mondial de sécurité alimentaire, l’Algérie vient en tête de classement des pays africains. Cette amélioration du classement de l’Algérie du GFSI 2021 est le résultat de son obtention d’une note globale de 63,9 points sur 100, soit 77,9 point pour l’accessibilité, 58 points pour la disponibilité et 62 points pour la qualité et la sécurité sanitaire des aliments et enfin 50,7 points pour les ressources naturelles et la résilience.

Selon le même document, l’Algérie a enregistré une tendance haussière en matière de sécurité alimentaire depuis 2012, améliorant ainsi son classement de la 70ème place en 2019 à la 58ème en 2020, puis à la 54ème en 2021. Le GFSI (Global food safety initiative), développé par Economist intelligence Unit avec le soutien de Cortiva Agriscience, mesure la sécurité alimentaire au niveau national à partir de critères sur la disponibilité, la qualité et la sécurité sanitaire des aliments les ressources naturelles et la résilience dans 113 pays à travers le monde. Les dix premières places du classement mondial en matière de sécurité alimentaire pour l’année 2021, sont occupées successivement par l’Irlande, l’Autriche, le Royaume-Uni, la Finlande, la Suisse, les Pays-Bas, le Canada, le Japon, la France et les Etats-Unis. <

