Une grande ambition qui requiert sur le terrain une forte volonté politique des pays arabes pour appliquer cette stratégie.

Par Khaled Remouche

Le sujet de la sécurité alimentaire après la question évidente de la question palestinienne a dominé les travaux préparatoires au Sommet de la Ligue arabe qui s’est ouvert hier à Alger. La guerre entre la Russie et l’Ukraine avec ses répercussions négatives sur les approvisionnements en céréales, en engrais et en aliments du bétail et l’aviculture menace la sécurité alimentaire des pays arabes. La flambée des prix des produits de base sur les marchés internationaux a accentué les difficultés pour certains pays arabes, comme la Tunisie et le Liban, à approvisionner leur population.

Les premières leçons de cette crise alimentaire mondiale semblent tirées, puisque les travaux des ministres des Affaires étrangères ont abouti à une convergence de vue sur la nécessité d’une stratégie commune en matière de sécurité alimentaire, destinée à satisfaire les besoins des pays arabes en céréales et autres produits agricoles. Il faut savoir que les pays arabes sont fortement dépendants des marchés internationaux pour leurs approvisionnements en blé. L’Algérie et l’Egypte se classent parmi les premiers importateurs de blé dans le monde. C’est ainsi que sera proposée aux chefs d’Etat et Premiers ministres arabes une stratégie commune en matière de sécurité alimentaire incluant la carte du blé pour adoption, selon les échos qui nous sont parvenus de cette réunion des chefs de la diplomatie arabe. Les détails de cette stratégie, si elle est adoptée, sera sans doute rendue publique à l’issue du Sommet de la Ligue arabe.

Selon des experts, les pays arabes disposent de 200 millions d’hectares de terres arables dont seulement 5% sont exploités. Suivant ces spécialistes, les pays arabes ont les ressources financières, un riche capital foncier et hydrique et les ressources humaines pour inverser les choses et devenir une région qui couvre, non seulement ses besoins notamment en céréales, mais peut se transformer en grenier du monde. Les pays arabes peuvent donc faire jouer la carte du blé en cas de crises alimentaires dans le monde et dans ses relations économiques avec les autres pays de la planète. Mais tout cela reste une ambition et, pour qu’elle soit concrétisée sur le terrain, requiert une forte volonté politique des pays arabes pour appliquer cette stratégie.

Les pays du Golfe accepteront-ils de sortir leurs chéquiers ? Les banques de développement, telles que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, la BID et les institutions financières arabes, le fonds de l’Opep accompagneront-ils ce mouvement ? Les ressources humaines spécialisées que détient la région seront-elles mobilisées pour traduire sur le terrain cette oeuvre commune ?

Le premier écueil est politique. Par exemple, un pays comme le Soudan, qui détient de considérables richesses foncières et hydriques, a besoin de stabilité politique pour contribuer de manière importante à l’amélioration de la sécurité alimentaire de la région. Cette grande ambition a besoin également de l’Unité arabe pour qu’elle puisse voir le jour. Les conflits sur l’eau doivent être réglés, notamment entre l’Egypte et l’Ethiopie.

Sur le plan technique, un spécialiste a cité la Chine qui a rendu arables de grands espaces désertiques. Pourquoi les pays arabes qui ont également de grands espaces désertiques ne pourraient-ils pas faire de même avec, s’il le faut, l’apport technologique de pays tiers ? A moins que cette stratégie commune en matière de sécurité alimentaire soit uniquement une feuille de route plus cohérente à appliquer par chaque pays arabe. Là, on n’est plus dans cette grande ambition de jouer un rôle de pompier dans les crises alimentaires mondiales.

Sur ce grand sujet de la couverture des besoins alimentaires des pays arabes, faut-il, comme l’avait indiqué le défunt ancien ministre de l’Agriculture, ancien enseignant à l’Ecole supérieure d’agronomie à Alger, Sid-Ahmed Ferroukhi, à l’instar de spécialistes internationaux, appeler au changement des régimes alimentaires dans le monde ? Parce que continuer à adopter les mêmes régimes alimentaires devient insoutenable pour la planète. Il avait suggéré des régimes alimentaires avec moins de protéines animales tirées des viandes ovines et bovines et moins de pain à partir du blé tendre qui n’est pas très bon pour la santé.

Cette stratégie commune en matière de sécurité alimentaire tiendra-t-elle compte de cette recommandation émise par plusieurs spécialistes internationaux de l’agriculture ? n