par Hakim Ould Mohamed

Même avant que la crise ukrainienne n’éclate au grand jour, les prix des denrées alimentaires avaient augmenté au cours de l’année écoulée. Mais le monde n’a jamais assisté à une flambée des prix des biens alimentaires d’une telle ampleur que celle des deux derniers mois. Les biens alimentaires de base sont 20% plus chers aujourd’hui qu’il y a un an, alors que les taux d’inflation ont atteint des records, progressant à des niveaux les plus élevés en plus d’une décennie dans certaines économies. Divers facteurs figurent à l’origine de ces augmentations de prix, dont la hausse des coûts de transport, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les effets d’une géopolitique tendue sur le Vieux Continent. La guerre en Ukraine continuera de faire grimper les prix des denrées alimentaires, car l’approvisionnement assuré par le «grenier de l’Europe» est perturbé à court terme et, éventuellement, à long terme en fonction de l’évolution du conflit. L’Ukraine et la Russie représentent respectivement environ 10 % et 20 % de la production mondiale de blé, et près de 30 % de toutes les exportations de blé proviennent de ces deux pays. La majeure partie de ce blé est importée par des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Depuis le début du conflit opposant la Russie à l’Ukraine, les inquiétudes sont grandissantes quant à l’approvisionnement en blé et à l’évolution fulgurante des prix mondiaux. Cette hausse des prix a affecté jusqu’ici de nombreux pays, soit par une hausse des taux d’inflation soit par des problèmes affectant les chaines d’approvisionnement. L’impact dépend en quelque sorte de la part de l’offre locale dans la couverture des besoins alimentaires des populations et du degré de résilience budgétaire face à la hausse des prix mondiaux. L’effet relatif de toute augmentation des prix des produits alimentaires mondiaux dépend également de la part du revenu consacrée à l’alimentation. Le ménage algérien consacre au moins 50 % de son revenu à l’alimentation. Une récente étude fait ressortir, en effet, que les deux postes «alimentation» (produits de l’agriculture, de la pêche et industrie agroalimentaire) et «transports et communication» accaparent 76,4% de la consommation des ménages algériens. Même si certains produits de large consommation continuent à être subventionnés par l’Etat, à l’image des céréales, le lait et les produits énergétiques, la crise ukrainienne et ses conséquences sur les marchés mondiaux des biens alimentaires, sur les chaines d’approvisionnement et les budgets des Etats consacrés aux importations des produits alimentaires relance de plus belle les enjeux de sécurité alimentaire en Algérie.

Rééquilibrer la balance commerciale agricole

Le pays devrait relancer en urgence les réflexions à l’effet de repenser les termes d’une sécurité alimentaire durable car la dépendance des marchés extérieurs est particulièrement forte pour l’approvisionnement en céréales et la poudre de lait. La hausse des prix des céréales sur le marché mondial en période de tension sur l’offre impose à l’Algérie des choix complexes et sensibles ; à savoir, soit de continuer à payer la tonne de blé à près de 500 dollars la tonne, fret compris, ou bien d’accélérer le rythme d’une transition à la fois vers la production locale et de nouveaux modes de consommations, impliquant les légumes secs, les légumes et fruits frais. Les deux dernières options sont en tout cas inévitables compte tenu des conséquences attendues de cette flambée des cours sur la facture alimentaire de l’Algérie, payée de surcroit par les devises des réserves de change. Cette équation deviendra de plus en plus complexe à l’avenir compte tenu de l’évolution démographique de l’Algérie et d’un modèle de consommation dont les céréales et les produits laitiers en sont les principaux piliers. Même s’il est difficile, de l’avis des spécialistes, de venir totalement à bout de la dépendance des marchés étrangers en céréales, l’Algérie est en mesure de la réduire et de résorber une partie du déficit de la balance commerciale agricole. Il s’agit là de repenser les termes de la sécurité alimentaire en s’investissant dans les enjeux d’une souveraineté alimentaire à minima. Cela revient à dire que certaines filières agricoles sont en mesure de couvrir totalement les besoins des populations, tout en dégageant des marges à l’export. Ces exportations peuvent servir à leur tour à payer les importations alimentaires desquelles dépend le pays, ce qui permettrait à l’Algérie de rééquilibrer sa balance commerciale agricole, ce qui serait un tremplin vers une sécurité alimentaire durable.

En tout cas, il y aurait peu de pays au monde qui produisent totalement ce que leurs populations consomment en produits alimentaires. L’enjeu désormais est de pouvoir couvrir le déficit de certaines filières agricoles par l’excédent d’autres filiales, lequel servirait à payer le déficit constaté. Cela exigera, néanmoins, d’importants investissements dans l’amont agricole et l’aval agroalimentaire à travers la libéralisation des initiatives, la levée des obstacles bureaucratiques et bancaires et l’accélération de la mise en valeur des terres agricoles. n