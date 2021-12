Par Milina Kouaci

Le secteur des finances risque d’être perturbé. Le bureau national du Syndicat autonome des fonctionnaires des impôts (Safi) s’est réuni, samedi, et a décidé de renouer avec la protestation. «Les négociations avec la Direction générale des impôts auraient abouti à une impasse», indique le syndicat. Ainsi, afin d’exprimer son mécontentement de l’attitude de tutelle vis-à-vis de leurs revendications, le syndicat compte, en effet, entamer un mouvement de grève cyclique mensuel à partir de janvier prochain.

Il y a lieu de préciser que les fonctionnaires des impôts réclament entre autres «une protection» des employés des abus et pressions des organes externes ainsi que «l’ouverture de centres d’impôts de proximité». Ils exigent, également, de faire sortir le secteur des impôts de la Fonction publique ainsi que l’application immédiate de la loi organique et le système compensatoire. Ces derniers réclament, par ailleurs, la numérisation du secteur des impôts et l’extension de la qualité de police judiciaire aux employés des impôts.

