L’extraction de fer au niveau de la mine de Gara Djebilet, à Tindouf, a officiellement commencé, selon les services de cette wilaya.

Par Feriel Nourine

Une troisième opération de tir d’explosifs a été effectuée avec succès, mardi, et a permis d’extraire des quantités de minerai de fer, a fait savoir la même source dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Cette première quantité est estimée à 1 000 tonnes, a précisé hier le Directeur général adjoint de l’Entreprise nationale de fer et de l’acier (Feraal), Redha Belhadj.

«Nous avions réalisé deux tirs à explosifs qui nous ont permis d’avoir une tranchée pour accéder à un front de taille. Grâce à un troisième tir, nous avons réussi hier mardi à extraire 1 000 tonnes de minerai de fer», a déclaré M. Belhadj à l’APS, précisant que les prochaines opérations d’extraction, assurées par Feraal, porteront sur des quantités bien supérieures. «Nous pouvons atteindre 20 000 à 25 000 tonnes le mois prochain pour arriver à environ 100 000 tonnes/mois d’ici la fin de l’année», a-t-il soutenu.

Durant cette phase expérimentale, «la moitié des quantités de minerai de fer extraites sera transportée vers la wilaya d’Oran pour être exportée vers la Chine et la Russie», a-t-il avancé. L’autre moitié sera destinée à alimenter des usines de fer et d’acier activant en Algérie, selon le même responsable.

Cette première opération d’extraction a eu lieu deux semaines après l’inauguration du gisement de Gara Djebilet par le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et ce après des décennies d’attente.

Pour rappel, le lancement de la première phase du projet et de son exploitation a été approuvé en Conseil des ministres, lors d’une réunion tenue début mai dernier. Un projet qui «représente une source importante de revenus pour le pays et revêt une importance vitale dans l’accélération de la cadence de développement au double plan local et national», avait indiqué le communiqué consacré à ce Conseil qui a vu le président de la République insister sur sa mise en œuvre et mettant en avant son aspect «stratégique».

Stratégique parce que la mine de Gara Djebilet est l’une des plus importantes au monde, avec des réserves de 3,5 milliards de tonnes, dont 1,7 milliard de tonnes sont exploitables au premier stade, selon les données officielles. Ce qui constitue une opportunité pour l’Algérie en matière de consommation locale de fer mais assure dans la cadre des exportations hors-hydrocarbures.

En marge de la cérémonie d’inauguration, le 29 juin dernier, M. Arkab avait expliqué que l’exploitation de ce gisement commencera par la production de 2 à 3 millions de tonnes de minerai de fer/an dans une première phase (2022-2025), pour arriver à 40-50 millions tonnes/an à partir de 2026.

L‘exploitation de la mine, qui se fera avec la société chinoise CCECC et un groupe de travail, composé de cadres du ministère de l’Energie et des Mines et du ministère des Transports, ainsi que de cadres de ce partenaire, a été mise en place avec l’objectif d’élaborer un plan de travail pour la concrétisation de cet ambitieux projet dont le coût est de plusieurs milliards de dollars. Il s’agira, en effet, de la réalisation de plusieurs installations pour une enveloppe annuelle de 1 à 1,5 milliard de dollars par an sur une période allant de 8 à 10 ans, selon les chiffres fournis par la tutelle. Lors de sa visite d’hier, M. Arkab a expliqué que l’exploitation de ce gisement se fera en trois étapes, la première allant de 2022 à 2025 et durant laquelle 2 à 3 millions de tonnes de minerai de fer seront extraites et transportées par voie terrestre, en attendant l’achèvement de la voie ferrée reliant Béchar et Gara Djebilet. La seconde étape commencera en 2026, immédiatement après l’achèvement de la ligne de chemin de fer. La mine sera exploitée alors avec une grande capacité d’extraction de 40 à 50 millions de tonnes par an.

Le ministre a également noté que ce projet n’est pas spécifique au seul secteur minier, mais s’étend à tous les secteurs. En particulier, les transports, les travaux publics, l’énergie, l’eau, les finances, l’environnement, l’aménagement urbain et la sécurité. n