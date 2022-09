Par Nadir Kadi

Questionné hier à propos des résultats et objectifs des entreprises industrielles du secteur public, Hocine Bendif, Directeur général de la gestion du secteur public commercial et industriel au ministère de l’Industrie, a estimé que la situation était aujourd’hui «rassurante» grâce à la hausse enregistrée de l’activité et du chiffre d’affaires des entreprises.

Le responsable invité sur les ondes de la Radio nationale a, cependant, précisé que la concrétisation des programmes du secteur avait été rendue difficile par la conjoncture mondiale : «Il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Il est vrai que nous n’avons pas encore atteint tous les objectifs, mais nous sommes sur la bonne voie, les indicateurs du premier semestre 2022 sont rassurants pour le secteur industriel.»

En effet, responsable qui rappelle que le secteur avait défini les grands axes de sa politique au cours du mois de décembre dernier : «La stratégie du secteur de l’industrie avait été définie au moment de la Conférence nationale sur la relance de l’industrie (…) Parmi ses objectifs figure la restructuration du secteur public commercial, mais aussi la refonte de la gestion de ses entreprises.» Hocine Bendif, en tenant notamment pour preuves les estimations et études réalisées par l’entreprise de service Ecofie, a ajouté hier que «les premiers chiffres issus de l’étude de l’entreprise Ecofie (…) sont un signe positif. Ils montrent que le secteur public retrouve sa productivité». Le responsable précisant en ce sens : «L’aspect positif est l’augmentation de la production et du chiffre d’affaires des entreprises publiques», «les données montrent que la production industrielle a augmenté de façon importante. Même chose pour le chiffre d’affaires estimé à 9,3% durant cette même période». Cependant il apparaît également que les conditions macroéconomiques ont impacté l’action du secteur, «la valeur ajoutée n’a cependant pas suivi cette hausse (…) Il y a des facteurs liés à la crise sanitaire mondiale qui ont entraîné une hausse des matières premières. Des efforts importants ont été fournis durant ce premier semestre mais ces facteurs ont fait en sorte que la valeur ajoutée a été absorbée».

Responsable qui a par ailleurs rappelé, hier, la position centrale du secteur public dans l’économie du pays, en saluant notamment son rôle durant la crise sanitaire. «Le secteur public joue un rôle sensible dans des secteurs tels que la mécanique, l’électronique, l’agroalimentaire ou encore la fabrication du médicament (…) Nous avons notamment vu son rôle important lors de la crise sanitaire. Des entreprises ont limité l’impact de cette épidémie».

Les déclarations de Hocine Bendif laissent par ailleurs apparaître que l’objectif du ministère de l’Industrie est de conserver l’ensemble de ces infrastructures et notamment celles en «difficulté». Ainsi en réponse à une question sur l’avenir des entreprises publiques commerciales et industrielles endettées, le responsable précise : «Dans ce cas de figure, il faut distinguer les entreprises publiques qui ont des difficultés financières et celles qui sont totalement à l’arrêt (…) Mais, globalement, il apparaît que les entreprises qui ont des difficultés ont également un marché prometteur. L’accompagnement du secteur de l’industrie ne se fait pas au travers de nouvelles liquidités (…) mais en restructurant ses dettes avec les banques, ou même en réorientant sa production selon les demandes du marché». Même chose en ce qui concerne les entreprises en «arrêt complet», dont le nombre était de 51 entreprises en 2021 : «Après une année de travail nous avons réussi à relancer l’activité de 10 d’entre elles. Dix-neuf autres devraient être lancées cette année et les autres en 2023 et 2024».

Et dans cette logique, on apprenait hier que la stratégie suivie consiste notamment à restructurer les directions des entreprises publiques ; un travail qui serait largement réalisé depuis ces derniers mois : «Immédiatement après la rencontre (Conférence nationale sur la relance de l’industrie de décembre 2021) le secteur avait lancé, avec l’entreprises Ecofie, une étude approfondie de dix groupes industriels sous la tutelle du ministère (…) L’étude est terminée pour 7 groupes et actuellement nous travaillons à définir les prochaines étapes». Le responsable soulignant à ce titre qu’il s’agira certainement d’une refonte de la gestion administrative des entreprises qui composent ces 10 groupes «réunissant au total 172 entreprises».

Quant aux obstacles qu’il s’agit aujourd’hui de surmonter en vue de réaliser les objectifs du secteur, Hocine Bendif explique : «Ce sont les mêmes obstacles que ceux rencontrés par les investisseurs (…) notamment la lenteur de certaines procédures administratives, l’accompagnement des banques mais aussi la crise mondiale et la multiplication des coûts d’importation de certaines matières premières.»

Et dans cette logique de facilitation de l’investissement, le même responsable rappelle que le secteur de l’industrie avait initié le lancement d’une plateforme numérique dédiée aux investisseurs : «Ce projet avait été l’un des objectifs de la loi sur l’investissement (…) A l’heure actuelle, le dossier est au niveau du ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, avec qui nous travaillions. Les premières étapes sont presque terminées».

