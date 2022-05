Par Bouzid Chalabi

La crise que traverse le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH) s’est fortement aggravée. Ce faisant, l’Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) vient de la lancer un appel au gouvernement, par la voix de son président, Mouloud Kheloufi, pour tenter de sauver en urgence le secteur du BTPH qui «risque de connaître une banqueroute totale si rien n’est fait dans ce sens et dans l’urgence».

C’était lors d’une assemblée générale de son bureau, qui s’est tenue hier en son siège, en présence d’une poignée de journalistes. Après avoir entendu quelques proches collaborateurs faisant part de leur vive inquiétude sur la difficile situation dans laquelle sont plongées les entreprises du bâtiment, le premier responsable de l’AGEA n’a pas caché son désarroi quant à l’avenir professionnel des entrepreneurs exerçant dans le BTPH. «Nous attendons du gouvernement des actions concrètes sur le terrain car, jusqu’ici, tous nos appels et propositions n’ont malheureusement pas été suivis d’effet», a indiqué ce dernier. Abondant dans ce sens, il fera savoir que son association va adresser une lettre au président de la République «avec une série de propositions à même de sortir le BTPH de la situation de détresse dans lequel il s’est retrouvé en raison de la crise liée à la Covid-19 et surtout par l’absence de marchés», a-t-il expliqué. Précisant dans la foulée : «Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la main tendue du Président à tous les acteurs politiques et économiques du pays.» Dans cette lettre, dont une copie a été remise aux représentants des médias écrits, l’AGEA ne s’est pas empêchée d’être critique. En effet, les auteurs de la correspondance ont signalé au chef de l’Etat que «la reprise des chantiers ne signifie pas la fin des problèmes pour les entreprises du BTPH. Pis encore, l’Association anticipe un effondrement du secteur du bâtiment si aucune mesure de soutien n’est prise dans ce gouvernement». A ce propos, le bureau de l’AGEA prône comme premier pas dans ce sens, «l’installation d’une commission qui sera chargée de recueillir l’ensemble des doléances du secteur du bâtiment et de trouver des solutions au cas par cas». Une proposition dont a été informé le Premier ministre «à l’occasion de ma rencontre avec lui, le 28 avril dernier», a révélé Kheloufi. Il est fait également mention à l’entame de ladite lettre que «les surcoûts liés à la bonne exécution des chantiers ne sont que rarement partagés, ce qui fragilise fortement les entreprises du BTP. A ce constat, vient s’ajouter celui de l’effondrement de la commande publique et privée». Ce à quoi l’AGEA estime : «Si rien n’est fait, la combinaison de ces deux constats désastreux à l’égard des entreprises va se traduire inévitablement par des entreprises en faillite qui ne manquera pas de faire grossir les rangs des personnes sans emploi.» Toujours dans ce même ordre d’idées, les auteurs de la lettre s’étonnent qu’autant «l’ex-gouvernement que l’actuel n’ont eu de cesse de tergiverser à prendre les décisions qui s’imposent afin de maintenir en activité un secteur essentiel à l’ensemble de l’économie du pays».

Notons que lors de cette assemblée générale, des membres ont souhaité que la prochaine loi des finances (celle de 2023) soit moins contraignante que l’actuelle. Cette dernière, marquée entre autres par un taux élevé de la TVA sur les matériaux de constructions et particulièrement sur le rond à béton, qui est passé de 9% en 2021 à 19% actuellement. Une diminution de la TVA sur l’ensemble des activités du BTPH fait partie d’ailleurs des 11 propositions de l’Association transcrites dans la lettre adressée au chef de l’Etat. Notons que lors de cette assemblée, il a été décidé de concert de fermer tous les bureaux de wilaya de l’AGEA. Une décision rendue nécessaire, selon Khelloufi, «compte tenu du coût financier pour les maintenir opérationnel et que l’Association n’arrive plus à assurer en raison principalement du défaut de cotisations de centaines de patrons d’entreprise, adhérents à l’AGEA».

A propos du projet du nouveau code des investissements, le président de l’AGEA s’est dit étonné d’apprendre «ici et là que de nombreux opérateurs économiques sont satisfaits alors que jusqu’ici aucune mouture n’a été rendu publique. Il aurait été plus raisonnable de lire la mouture finale et de se prononcer par la suite». Mais toujours est-il que le président de l’AGEA espère que dans le nouveau code des investissements, «le nombre d’autorisations dont devrait disposer tout porteur de projets sera réduit au maximum».

Dernier point soulevé par Kheloufi, celui relatif au code des marchés publics. «Il va falloir, d’une part, l’actualiser et, d’autre part, faire en sorte que toutes ses exigences soient appliquées à la lettre et plus particulièrement celle de donner la préférence, à hauteur de 25%, aux entreprises nationales lors des soumissions aux marchés publics», a-t-il enfin préconisé. n

