Le secrétaire général du ministère de l’Energie et des Mines, Abdelkrim Aouissi, a révélé dimanche à Skikda que le secteur «œuvre à créer plus de 40.000 emplois à moyen terme». Ce nombre «important» de postes de travail devra être généré grâce aux nouveaux projets en cours de réalisation particulièrement dans les filières des mines et de la pétrochimie, a précisé ce même responsable à l’APS en marge du 12e congrès de la Fédération arabe des travailleurs du pétrole, des mines et de la chimie (FATPMC) qui se tient pendant deux jours dans la commune touristique de Filfila. Le même cadre a rappelé que le nombre de travailleurs du secteur de l’énergie et des mines a atteint en juillet 2022 plus de 300.000 et les effectifs du secteur progressent annuellement de 1,5 %. Il corrobore ainsi les chiffres avancés par le ministre de l’Energie et des mines qui avait indiqué à l’APN que le nombre d’agents embauchés a augmenté de plus de 7.500 jusqu’en fin septembre 2022, pour dépasser 307.000 travailleurs. Abdelkrim Aouissi a affirmé que le secteur accorde une grande importance au développement des ressources humaines par la formation continue et l’accompagnement des travailleurs dans leur processus professionnel par le biais des établissements et instituts de formation relevant du secteur à travers le pays. Le secrétaire général du ministère de l’Energie et des Mines a évoqué les efforts de l’Etat pour développer le secteur par l’intégration de la transition énergétique parmi les priorités, le recours aux énergies renouvelables et la rationalisation de la consommation énergétique pour préserver ses ressources aux générations futures et parvenir à un développement durable compatible avec les engagements internationaux du pays. M. Aouissi a salué également le rôle majeur assumé par le partenaire social dans le secteur de l’énergie et des mines permettant la concrétisation des divers projets programmés pour le secteur.

R. N. et APS

