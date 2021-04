Par Sihem Bounabi

Le Syndicat national du patronat citoyen de l’emballage (SNPCE) a annoncé, hier lors d’un webinaire, le lancement d’une étude macroéconomique sur le secteur de l’emballage en Algérie avec le cabinet spécialisé KPMG. Lors de la présentation de ce projet ciblant un secteur en pleine expansion, il est souligné que cette étude permettra d’avoir «une vision plus globale du marché, de son environnement et de ses interactions». Amine Mered, président du syndicat qui relève de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC ex-FCE), a souligné lors de ce lancement que «cette étude permettra de connaître la réalité du secteur» ajoutant que «les données récoltées et les recommandations de cette étude très importante pour le secteur seront de véritables clefs de voûte pour toutes prises de décisions dans ce domaine». Pour sa part, le représentant de KPMG, Hadi Bentahar, a mis en exergue le fait que cette étude porterait sur trois axes d’analyse : la structure du marché de l’emballage, le volet lié au commerce extérieur et les défis du secteur. Il a également précisé que cela permettrait de «dresser un état des lieux du secteur et d’évaluer son poids dans l’économie nationale afin de déterminer avec exactitude sa valeur ajoutée et son apport au PIB national». D’une durée de deux mois, l’étude macroéconomique sur le secteur de l’emballage en Algérie va également mettre en exergue les enjeux rencontrés par les acteurs du secteur et appréhender ceux du futur. Elle contribuerait aussi à identifier les opportunités du marché et d’ analyser le niveau de dépendance de l’Algérie par rapport aux fournisseurs étrangers et de mesurer le potentiel d’exportation dans cette filière.

Ainsi cette étude sera également d’un apport d’informations substantiel pour les chefs d’entreprise du secteur de l’emballage vu qu’elle constitue un outil d’aide à la prise de décisions stratégiques. Le Syndicat national du patronat citoyen de l’emballage ajoute sur les enjeux de cette étude macro-économique qu’elle permettra d’obtenir des données documentaires, principaux acteurs, évolution du marché, opportunités à l’export, mais surtout de collecter des données sur le terrain qui révèleront la réalité opérationnelle du secteur. Le Syndicat national du patronat citoyen de l’emballage annonce qu’il a élaboré, finalement, un plan d’action qu’il déploiera dans les prochains mois en dépit des défis relatifs à la pandémie de la Covid-19 et les conséquences sanitaires, humaines et économiques liées à cette crise mondiale. <

