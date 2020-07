Le secteur de la construction dans la région MENA (Moyen-Orient/Afrique du Nord) sera plus affecté que prévu par la crise sanitaire liée à la Covid-19. C’est le constat établi par la société de données et d’analyse Global Data, citée par l’APS, qui relève que les prévisions de croissance pour cette activité en 2020 sont de -2,4%, en baisse par rapport aux prévisions précédentes de 1,4%.

Outre la crise sanitaire, la baisse des prix du pétrole et de la contraction des secteurs non pétroliers sont cités comme d’autres facteurs à l’origine de cette baisse de production annoncée. Yasmine Ghozzi, économiste chez Global Data, a déclaré selon l’APS, que l’activité de construction pour le reste de 2020 devrait connaître de mauvaises performances.

« Bien que l’activité de construction soit généralement faible pendant le Ramadhan et pendant les chauds mois d’été de juin, juillet et août, cela est généralement compensé par de bonnes performances au début et à la fin de l’année. Cependant, ce ne sera pas le cas cette année en raison des politiques strictes de verrouillage qui se sont prolongées jusqu’à la fin du mois de mai », a-t-elle indiqué. Selon cette analyste, le secteur devrait faire face à des vents contraires en 2021 avec une lente reprise, mais son rythme sera inégal d’un pays à l’autre dans la région. « Les déficits budgétaires et le niveau de la dette publique seront sensiblement plus élevés en 2021 », a-t-elle prévu, en ajoutant que l’assainissement budgétaire entravera la croissance non pétrolière dans la région, où les gouvernements jouent toujours un rôle considérable pour stimuler la demande intérieure ».

Selon Global Data, la production de la construction en Arabie saoudite est revue à la baisse pour se situer autour de 1,8% par rapport à ses prévisions précédentes de 2,9% en 2020 et s’attend à une reprise de 3,3% en 2021. Aux Emirats, on s’attend à une contraction de 2,1% de la croissance de la production de construction avec une possibilité de rebond de 3,1% en 2021. Les taux de croissance pour le Qatar, le Koweït et Oman, en 2020, seront respectivement réduits à -3,4%, -7,8% et -8,1%.

L’économie du Qatar sera affectée par la baisse des arrivées de touristes, les faibles dépenses de consommation et les bas prix du pétrole. Cependant, une forte relance budgétaire et des dépenses pour les projets d’infrastructure devraient apporter un soutien. En Egypte, le secteur de la construction devrait continuer de s’améliorer malgré les mauvaises performances du secteur non pétrolier en avril. Global Data prévoit une croissance de la construction de 7,7% en 2020, contre 9,5% en 2019, en raison d’un ralentissement à court terme et de la pandémie et de 8,9% en 2021, et de continuer à maintenir une tendance positive tout au long de la période de prévision. n

