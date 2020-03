Le Comité international olympique (CIO) a admis dimanche avoir «entamé des discussions» avec toutes les parties prenantes à propos des JO 2020, qui doivent en théorie s’ouvrir dans quatre mois, comprenant «un scénario de report». Il s’est donné quatre semaines pour prendre une décision. «Nous sommes prêts à travailler avec le CIO et l’ensemble du monde sportif sur un report, y compris en 2021», insiste la Fédération internationale d’athlétisme.

Son président, le Britannique Sebastian Coe, avait déjà appelé à un report des JO 2020 dans une lettre adressée au président du CIO Thomas Bach avant même la réunion de dimanche de l’organisation sportive. Ouvrir les JO 2020 le 24 juillet comme prévu n’est «ni faisable ni souhaitable», y défend-il. «Personne ne veut voir les Jeux olympiques reportés, mais (…) nous ne pouvons pas maintenir cette manifestation on coûte que coûte, et certainement pas au détriment de la sécurité des athlètes.»

