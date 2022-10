La sélection algérienne de football des moins de U23 a effectué vendredi sa première séance d’entrainement sur la pelouse en synthétique mais d’excellente qualité du stade des Martyres de Kinshasa, en prévision de la rencontre contre la RD Congo pour le compte du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2023. La séance d’entraînement a été précédée par une causerie du coach national Noureddine Ould Ali qui, à travers un langage franc et direct, a incité ses joueurs à plus de concentration et de présence d’esprit à l’entraînement, ainsi que le jour du match, indique la FAF sur son site officiel. Sur ce, les 25 joueurs convoqués pour la double confrontation face aux jeunes léopards ont emprunté le bus devant les emmener au stade. Sur place et après des tours de piste et un échauffement avec ballon, les joueurs ont été confiés à l’entraîneur-adjoint Salim Menad pour une série des exercices spécifiques de prévention de blessures. Le coach national a invité, par la suite, ses joueurs à une opposition qui s’est déroulée sur tout le terrain. Il y avait de l’intensité et beaucoup d’engagement, ce qui a d’ailleurs nécessité l’intervention des soigneurs plus d’une fois. Cet entraînement a permis de renforcer les certitudes du staff technique qui a encore quelques petites choses à régler pour permettre à l’équipe d’être fin prête le jour du match, souligne la FAF. Les coéquipiers de Belkacem Adel vont effectuer une seconde et ultime séance d’entrainement ce samedi à l’heure de la rencontre (15h30).

