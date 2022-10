Près de 100 millions m3 d’eaux usées sont traitées chaque année au niveau des huit (8) stations d’épuration relevant de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) produisant ainsi 40.000 tonnes de vase, a indiqué Seaal dans un communiqué. «Le volume des eaux usées traitées au niveau des huit (8) stations d’épuration sises à Alger et Tipasa a atteint les 100 millions m3/année, produisant ainsi 40.000 tonnes de vase, ce qui représente une opportunité de valorisation dans les différentes activités industrielles et agricoles», a précisé le communiqué de Seaal qui participe à la 6ème édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets «REVADE 2022». «Les eaux épurées pourraient remplacer l’eau conventionnelle en matière d’irrigation et d’industrie à l’ombre du stress hydrique dans l’objectif de préserver l’eau potable pour les tâches ménagères», a précisé Seaal. Dans ce sillage, la SEAAL a appelé à la mise en place d’une stratégie de récupération verte et économique des matières qui résultent de l’épuration qui consiste en l’utilisation de la vase dans l’agriculture comme fertilisant et dans le domaine industriel en tant que combustible. A rappeler que le coup d’envoi de la 6e édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets «REVADE 2022» a été donné lundi au Palais des expositions (Pins Maritimes-Alger). Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig et la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Samia Moualfi, ont donné le coup d’envoi de cette 6e édition du «REVADE», organisée par la Chambre algérienne du commerce et d’industrie (CACI), en collaboration avec l’Agence nationale des déchets (AND), sous le thème «L’investissement dans le secteur des déchets, une valeur ajoutée importante à l’économie nationale». n

Articles similaires