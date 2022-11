Plus de 110.000 opérations de paiement électronique ont été enregistrées par la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL), pour le règlement des factures d’eau, durant l’année en cours 2022, a indiqué mercredi la société dans un communiqué. Le montant global de ces paiements dépasse les 210 millions de dinars algériens, selon la même source.

La SEAAL souligne, dans ce sens, que les opérations de paiement électronique connaissent un «développement remarquable», grâce notamment au déploiement des TPE au niveau de ses 40 agences commerciales réparties sur l’ensemble de la wilaya d’Alger et de Tipaza, ainsi que la possibilité de régler les factures via son site web. Afin d’inciter ses clients à adopter l’e-paiement comme mode de règlement des factures, SEAAL participe du 8 au 10 novembre courant au niveau du centre de formation professionnelle et d’apprentissage de Cherchell à des journées de sensibilisation à la généralisation de l’usage des moyens de paiement électronique, organisées par l’Association pour la protection des consommateurs de la wilaya de Tipasa, en coordination avec la direction de la formation professionnelle de la même wilaya. Lors de ces journées, SEAAL s’engage à sensibiliser les différents acteurs sur l’importance de ce service comme moyen efficace pour réduire l’utilisation du cash, sécuriser et moderniser les échanges et les transactions commerciales, ajoute le communiqué. n

