La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a appelé, lundi, ses clients dans les wilayas d’Alger et de Tipasa à s’acquitter du montant de 18,7 milliards DA de créances impayées, a indiqué, lundi, un communiqué de la Société. «Le cumul des créances impayées a atteint son plus haut niveau avec un montant de 18,7 milliards DA, soit l’équivalent d’une année et demi du chiffre d’affaires de la société», indique le communiqué, soulignant «qu’il est temps d’intensifier les efforts et de faire preuve de solidarité». «Un appel a également été lancé pour exhorter les habitants d’Alger et de Tipasa à faire preuve de nationalisme et de solidarité, en s’acquittant de la facture d’eau, ce qui assurera la continuité du service», note le communiqué, ajoutant «nous veillons aujourd’hui plus que jamais à prodiguer des services de qualité concernant l’eau et l’assainissement». «Le paiement de la facture est un acte de solidarité et un signe de reconnaissance envers les travailleurs de la SEAAL pour les efforts fournis pour assurer aux clients le meilleur service public possible, d’autant que cet acte national permettra d’améliorer les services de l’eau et de l’assainissement à long terme».

Articles similaires