L’eau produite et distribuée par la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) au niveau des wilayas d’Alger et Tipasa est «conforme à 100%» aux normes aux normes algériennes de potabilité, a assuré dimanche la société publique dans un communiqué. Ces résultats ont été annoncés suite aux analyses du dernier trimestre 2022 effectuées dans le cadre de la politique de communication de la société «basée sur la transparence avec ses clients sur la composition de l’eau produite et distribuée au niveau des Wilayas d’Alger et Tipasa», selon la même source. Selon le communiqué, fournir aux consommateurs toutes les informations relatives à la composition chimique et bactériologique de l’eau du robinet, permettrait de les rassurer quant à la qualité de l’eau produite et distribuée via le réseau public. En effet, «l’eau est soumise à un contrôle physico-chimique, bactériologique et esthétique (saveur, odeur, couleur) très rigoureux, depuis la source jusqu’au compteur du client», a affirmé la SEAAL, en soulignant que le contrôle sanitaire répond «strictement» aux normes de qualité fixées par la réglementation algérienne de potabilité de l’eau, elles-mêmes calées sur les normes internationales de l’OMS. La SEAAL procède donc à des analyses systématiques sur ses sites de production et de stockage, ainsi que sur le réseau de distribution et chez le consommateur. Elle veille, au quotidien, au suivi assidu de tous les processus de traitement de l’eau potable, a-t-elle détaillé. Ce contrôle est garanti par le laboratoire central de SEAAL, accrédité ISO 17025 par l’Organisme algérien d’accréditation ALGERAC ainsi que les laboratoires process installés au niveau des différentes stations de traitement, est-il indiqué dans le document. Selon les données publiées dans son communiqué, la SEAAL a réalisé en 2022, environ 135.000 analyses physico-chimiques, 26.000 analyses bactériologiques et 11.752 échantillons d’analyse. Toutefois, SEAAL recommande aux consommateurs, qui disposent des équipements de stockage (citernes, bâches-à-eau) de veiller à l’entretien et à la désinfection régulière de leurs équipements afin d’éviter tout risque de contamination.

Articles similaires