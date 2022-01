La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (Seaal) a annoncé le lancement du service de paiement des factures sur son site web. «Les clients disposant d’une carte Eddahabia ou CIB peuvent accéder gratuitement à ce service qui leur permet de payer leur facture en toute facilité et sécurité », a affirmé Seaal dans un communiqué. Pour ce faire, la société invite ses clients à télécharger l’application Wakalati, ou à se connecter au site www.seaal.dz et sélectionner la rubrique Payer ma facture, et suivre les étapes pour procéder au paiement. Par ailleurs, elle leur recommande de consulter la vidéo tutorielle qui explique de manière détaillée les étapes d’un paiement en ligne de la facture Seaal sur la chaîne YouTube Seaal, ses réseaux sociaux corporate et les pages Facebook de proximité.

D’autre part, Seaal recommande à ses clients de vérifier leur consommation d’eau potable de façon régulière à partir de leur compteur et d’envoyer le relevé sur l’application «Wakalati».

Articles similaires