La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé une perturbation de l’alimentation en eau potable dans plusieurs communes d’Alger en raison de travaux de réparation d’une canalisation principale de transfert d’eau. « Suite à un incident survenu sur la Station de dessalement d’eau de mer « SDEM EL HAMMA », des travaux sont effectués sur la canalisation principale de transfert d’eau, depuis hier lundi et se poursuivront jusqu’à la soirée de ce mardi (02 mars) » a indiqué SEAAL dans un communiqué. Ces travaux, localisés au niveau de la Station de dessalement d’EL Hamma, dans la commune de Belouizdad, engendreront un déficit en production qui générera une suspension de l’alimentation en eau potable impactant les communes d’Alger- centre, Sidi M’hamed, Belouizdad, El Mouradia, Kouba, Bologhine, Oued koriche, Rais Hamidou, Hammamet, Bab el Oued, Casbah. Aussi, une « forte perturbation » touchera les communes de la partie Est et Ouest d’Alger à savoir Bir Mourad Rais, El Madania, Gué de Constantine, El Biar, Birkhadem, Hydra, Ben Aknoun, Beni Messous, Bouzareah, Birtouta, Tessala El Merdja, Khraicia (en partie), Draria, El Achour, Baba Hassen, Douéra, Ouled Fayet, Cheraga, Saoula, Souidania, Dély Brahim , Hussein dey, El Magharia, Bachdjerrah, Zeralda, Staoueli, Ain Benian, Mehalma et Rahmania, selon la même source. L’alimentation en eau potable reprendra progressivement la journée du mercredi, a assuré la SEAAL qui a annoncé des dispositions pour compenser une partie de la production et réduire l’impact sur la population.

