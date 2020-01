Beaucoup a été dit sur le nouveau gouvernement, annoncé jeudi par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. L’intérêt est évidemment à la mesure de l’attente des Algériens, qui escomptent un fonctionnement qualitatif des affaires du pays en rupture évidente avec le passé. Les noms des ministres et leurs profils continuent à susciter débats et interrogations. Quel style de gouvernance adoptera ce gouvernement face à la grande attente des Algériens ? Et quelles sont les réponses rapides et adéquates à apporter à des secteurs en demande d’amélioration. Le nouveau gouvernement Djerrad devrait commencer à travailler aujourd’hui. La situation ne peut permettre de perdre davantage de temps. Il y a urgence à se remettre au travail et rouvrir les chantiers mis irrémédiablement en berne à cause d’une crise politique devenue chronique et à l’issue incertaine. Le président de la République présidera, aujourd’hui, la première réunion du Conseil des ministres avec les nouveaux membres du gouvernement qui ont pris leurs fonctions. L’Exécutif entamera donc son activité par l’élaboration d’un plan d’action, lequel sera présenté à nouveau au Conseil des ministres pour adoption avant sa présentation au Parlement. Mais au-delà de la procédure formelle, l’action du gouvernement sera sérieusement observée, scrutée et commentée. Ce gouvernement n’intervient pas dans une conjoncture normale. Il s’agit de faire traverser au pays une phase délicate dans l’objectif de fonder une Algérie nouvelle. L’exigence des Algériens d’un changement véritable et non cosmétique est dans l’expectative. Le nouveau gouvernement, constitué de 39 membres, se veut « le lancement du changement économique en Algérie, conformément aux promesses faites par le président de la République lors de sa campagne électorale ». C’est justement sur cette question de l’économie que devrait s’articuler l’activité du nouveau Cabinet. Et c’est légitimement à cette aune qu’il devrait être considéré.