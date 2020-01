Inquiétude et appréhension à l’Assemblée populaire nationale (APN). L’annonce d’élections législatives anticipées inquiète au plus haut point les députés qui souhaitent voir leur mandat aller jusqu’à son terme. Mais pas seulement. Il y a tout autant une appréhension quant à des poursuites judiciaires des parlementaires une fois l’APN dissoute sans recours à la procédure de levée de l’immunité parlementaire. Et ce sont l’ensemble des députés, toutes tendances confondues, autrement dit ceux de la majorité et de l’opposition, qui s’inquiètent d’une telle perspective. «Le ministère de la Justice a ordonné la levée de l’immunité parlementaire du député Abdelkader Ouali, ancien ministre des Ressources en eau, et on nous a dit que la procédure pourrait toucher plusieurs parlementaires. Et dans le cas d’une dissolution de l’Assemblée nationale, on sera directement confrontés à la justice sans aucune procédure de levée de l’immunité. Cette démarche fera que des députés seront rapidement placés sous mandat de dépôt avant d’être jugés», révèle à Reporters un député FLN, selon lequel beaucoup de ses pairs sont angoissés par la perte de l’immunité parlementaire. Un député du RND, quant à lui, soutient que «les rumeurs qui circulent actuellement font état de plusieurs enquêtes ciblant des parlementaires, essentiellement de la majorité, et beaucoup devront atterrir sous peu sur le bureau du président de l’APN». Un député MSP soutient, quant à lui, qu’un climat de psychose règne à l’Assemblée nationale au motif que «beaucoup de députés sont des hommes d’affaires et ont des choses à se reprocher». «Ils ont peur d’être appelés par la justice alors que jusque-là, ils ont été épargnés grâce à leur immunité parlementaire», précise-t-il. Mais ce ne sont pas uniquement les poursuites judiciaires et la levée de l’immunité parlementaire qui indisposent au plus haut point les députés. Il y a tout autant la perte des privilèges liés au statut de députés. Selon un député du FJD, «beaucoup bénéficient de chauffeurs et de voitures de service, de bureaux et de missions parlementaires et voir ces avantages cesser du jour au lendemain met en colère beaucoup de députés tant de l’opposition que de la majorité, surtout s’agissant des présidents de groupe parlementaire, des vice-présidents de l’APN ainsi que des présidents des commissions permanentes». Aussi, le député du FJD estime que la dissolution de l’APN «est un coup dur difficile à encaisser par les députés». Un député du PT estime que «s’il y a des élections législatives anticipées, il y aura une autre configuration de l’Assemblée nationale». Son argument est que les formations de la majorité, le FLN et le RND en l’occurrence, sont hués par le Hirak et auront donc peu de chance d’accéder à la nouvelle APN. De son côté, un député FFS fait remarquer que «du moment que la nouvelle Constitution va prévoir de nouveaux équilibres, de nouvelles prérogatives aux uns et aux autres, de nouvelles élections s’imposent, il faudra que cette fois, la fraude électorale ne soit pas au rendez-vous». Quoi qu’il en soit, les députés sont apeurés, décontenancés et souhaitent voir leur mandat amplement prolongé.

