A la lecture de la déclaration du ministre de la Communication, hier, sur ce qu’il pense de la couverture médiatique de la présence de Ahmed Ouyahia à l’inhumation de son frère, l’avocat Laifa Ouyahia, un seul mot vient à l’esprit : profanation !

Pour Ammar Belhimer, les chaînes de télévision, qui ont accouru au cimetière de Garidi et montré de la façon répugnante que l’on sait l’ancien Premier ministre, aujourd’hui entre les mains de la justice, ont commis une triple

irrévérence, envers la sacralité du cimetière et la personne du défunt, dont les obsèques ont été outragées, envers la dignité et le droit du prévenu avili dans son corps et dans son image par des caméras allumées comme des torches pour les buchers, enfin, envers le journalisme et le métier d’informer qui a vu, ce lundi 22 juin, ses règles encore une fois bafouées.

Outre la condamnation du ministre de la Communication, il y a également son message ou, mieux, sa réponse qui ferme subrepticement la bouche à ceux qui ont fait circuler sous le choc l’idée sur les réseaux sociaux d’une vengeance prévue et exercée par le pouvoir actuel contre l’ancien Premier ministre, pour qu’il soit livré en pâture à des télés et des badauds voyeurs.

On n’est pour rien dans l’horreur du 22 juin, se défend M. Belhimer à ce sujet et au nom du gouvernement, dont il porte et diffuse la parole officielle. Il le fait en politique en faisant un rapprochement qu’on peut discuter entre l’humiliation faite à M. Ouyahia et l’offense subie par le président de la République lorsqu’il avait assisté en tant que Premier ministre aux obsèques de Réda Malek, le 30 juillet 2017. Il le fait aussi, de manière irrécusable, en juriste et avec cette méticulosité du professeur de droit qui rappelle, jusqu’au risque de toucher à la sacro-sainte solidarité gouvernementale, que la «pénitentiaire», un département important de la Justice donc, a la responsabilité de garantir la protection et la dignité du prévenu Ouyahia.

Sa réponse et sa mise au point rejettent toute complicité politique dans ce qui est arrivé à l’ancien Premier ministre. Elles mettent fin à la thèse d’une conspiration pour humilier le prévenu et ajouter à son malheur. Ce que dit M. Belhimer entre les lignes aussi, c’est que l’Agence de régulation de l’audiovisuel (Arav) a encore le temps pour réagir et condamner l’horreur que ces chaînes de télévision privées ont fait subir à des millions d’Algériens par la façon dont ils ont couvert les funérailles du frère d’Ahmed Ouyahia, et la manière inqualifiable par laquelle elles ont fait outrage à son image. Car ce qui s’est passé au cimetière de Garidi n’était pas un incident isolé pour qu’on l’enterre vite et qu’on passe à autre chose. C’était un acte médiatique organisé collectivement et dans la concurrence par des médias sensationnalistes qui n’ont honte de rien, ne reculent devant rien et sont capables de récidiver – en plus grave – si rien n’est fait pour rappeler que l’audiovisuel obéit à des règles professionnelles, à une éthique, et qu’une télévision destinée à l’information de l’opinion n’est ni un fusil automatique ni un couteau, ni une potence. n

Articles similaires