L’eurodéputé belge Marc Tarabella a été inculpé notamment pour «corruption», puis placé en détention provisoire, samedi dans le cadre du scandale ayant éclaboussé le Parlement européen et dans lequel le Maroc est notamment impliqué, a annoncé le parquet fédéral. L’élu socialiste de 59 ans a été écroué après son inculpation pour «corruption», «blanchiment d’argent» et «participation à une organisation criminelle», a précisé Eric van der Sijpt, porte-parole du parquet fédéral. Trois autres personnes dont l’eurodéputée grecque Eva Kaili sont déjà incarcérées dans ce scandale qui a éclaté le 9 décembre et entraîné une vague d’interpellations à Bruxelles.

Ce jour-là, les enquêteurs belges ont mis la main sur environ 1,5 million d’euros en argent liquide dans des sacs ou des valises découvertes notamment aux domiciles bruxellois de Mme Kaili et de Pier Antonio Panzeri. Ce dernier, ancien eurodéputé italien, suspect clé du dossier, a reconnu en janvier avoir orchestré cette fraude. Il a conclu un accord avec l’accusation prévoyant une peine de prison limitée à un an ferme en échange de déclarations précises sur la fraude et les personnes impliquées. La justice belge a dû attendre la fin de la procédure de levée d’immunité au Parlement, le 2 février, pour envisager toute mesure coercitive. Ce jour-là à Bruxelles, Marc Tarabella avait lui-même voté la levée de son immunité, se disant prêt à répondre aux questions des enquêteurs. Ce scandale implique des eurodéputés ayant reçu des pots-de-vin de la part des autorités marocaines afin de défendre leurs thèses, notamment en ce qui concerne la question du Sahara occidental. Par ailleurs, l’eurodéputé italien Andrea Cozzolino visé par la justice belge dans le cadre du scandale de corruption ayant éclaboussé le Parlement européen a été arrêté vendredi, ont annoncé les médias italiens. Se trouvant dans une clinique de Naples (sud) pour des examens médicaux, il a été arrêté à sa sortie de la clinique en vertu d’un mandat d’arrêt européen, a précisé l’agence Ansa. Son immunité, ainsi que celle de l’eurodéputé belge Marc Tarabella, avait été levée le 2 février par un vote du Parlement européen. Selon un rapport parlementaire, M. Cozzolino, qui était jusqu’en janvier président de la délégation du Parlement européen pour les relations avec le Maghreb, «est soupçonné d’avoir participé à un accord avec d’autres personnes qui prévoyait une collaboration afin de protéger les intérêts d’Etats étrangers au Parlement européen». Et ce «notamment en empêchant l’adoption de résolutions parlementaires qui pourraient nuire aux intérêts de ces Etats, en échange de sommes d’argent».

Dans cette vaste affaire de corruption, les enquêteurs belges ont mis la main sur 1,5 million d’euros en liquide, saisis aux domiciles de Pier Antonio Panzeri, ancien eurodéputé socialiste devenu dirigeant d’ONG et qui fait figure de personnage central dans cette histoire, et de l’eurodéputée socialiste grecque Eva Kaili, ainsi que dans une valise transportée par le père de celle-ci. Comme M. Panzeri, Mme Kaili est écrouée, de même que son compagnon, l’Italien Francesco Giorgi, assistant parlementaire, un autre Italien, Niccolo Figa-Talamanca, responsable d’ONG et le Belge Marc Tarabella. Ils sont inculpés d’«appartenance à une organisation criminelle», «blanchiment d’argent» et «corruption». Francesco Giorgi aurait notamment expliqué aux juges que l’eurodéputé Andrea Cozzolino était impliqué dans cette affaire et a eu des contacts avec l’ambassadeur du Maroc à Varsovie, Abderrahim Atmoun, grâce à Panzeri, qui était le président de la commission Maghreb et qui avait ensuite passé le relais à Cozzolino. Acculé, Andrea Cozzolino a fini par démissionner de la commission parlementaire spéciale sur le programme Pegasus (logiciel espion utilisé notamment par le Maroc) et de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne. Dans la foulée des évènements, l’eurodéputé italien a demandé à la commission du développement régional du Parlement européen de retirer une série de ses amendements, dont deux concernaient le Maroc. Cozzolino a été suspendu le 16 décembre du registre des membres et électeurs du Parti démocrate ainsi que de tous les postes au sein du parti après que son nom ait figuré dans l’enquête du procureur belge. n

Articles similaires