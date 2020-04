Le ministre de l’Education nationale Mohamed Ouadjaout a poursuivi, hier, ses réunions consultatives avec les organisations syndicales du secteur pour débattre principalement de l’avenir de l’année scolaire 2019-20 impactée par la crise sanitaire du Covid-19 qui a engendré la suspension des cours.

Il ressort de cette réunion, qui intervient après celle de la veille avec les associations de parents d’élèves, une profusion de propositions pour sauver l’année scolaire au moment où la décision finale reste des prérogatives du Président de la République puisqu’il s’agit d’une «décision politique», selon le ministre de l’Education.

Ce dernier a déclaré, à cette occasion, que «l’avenir des élèves, particulièrement ceux devant passer les examens nationaux, demeure notre principale préoccupation. Nous ferons de notre mieux pour relever les défis auxquels fait face l’Algérie au regard de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus».

Il a relevé que l’objectif de cette réunion est de «réfléchir et de débattre de toutes les mesures envisageables pour ce qui reste de cette année scolaire concernant les cours et l’organisation des examens nationaux, en fonction du taux d’avancement dans l’application des programmes dans les trois cycles de l’enseignement et ce, en cas de prolongation du confinement ou de dé-confinement».

M. Ouadjaout a ajouté que la rencontre permettra de prendre connaissance de l’avis de chaque partie concernant l’organisation de ce qui reste de l’année scolaire en cours, notamment «la réduction de la durée du 3e trimestre, estimée par le ministère de trois à quatre semaines, en adoptant le système d’ajustement de l’apprentissage et en fixant une date limite au-delà de laquelle la reprise des cours sera impossible en cas de prolongement des mesures de confinement».

La partie syndicale a été représentée à cette réunion par la FNTE, l’Unpef, le Cnapeste, le Snapest, le SNTE, le Snapap, le Snapep et le Syndicat national des corps communs et des ouvriers professionnels de l’éducation nationale (SNCCOPEN).

Le président de l’Unpef, Sadek Dziri, a rassuré en déclarant que les propositions qui sont formulées sont faites dans l’intérêt des élèves, estimant qu’il n’y a aucune crainte pour leur avenir scolaire.

Lors de son intervention à la Radio nationale, le président de l’Unpef a souligné que toutes les décisions qui seront prises, concernant l’année scolaire en cours, dépendront de l’évolution de la situation sanitaire dans le pays.

Il estime que l’hypothèse de la reprise des cours est à «écarter», car la date du 15 mai prochain est la date habituelle de fin de l’année scolaire dans une situation normale.

«Si une décision est prise de retourner aux écoles, nous suggérons ici qu’elle soit limitée aux niveaux moyen et secondaire, en prenant toutes les mesures de précaution, telles que la stérilisation des écoles, le respect de la distanciation sociale et le port de masque», a-t-il ajouté.

La reprise des cours ne peut être politique, mais «scientifique et pédagogique loin de tout populisme», insiste M. Dziri.

En cas de non-reprise, les enseignants peuvent sur le «plan pédagogique, rattraper le retards dû à la crise sanitaire, notamment pour les matières essentielles.

Concernant les solutions proposées pour sauver l’année scolaire, Sadek Dziri a suggéré de comptabiliser la moyenne des premier et deuxième trimestres pour les cycles primaire et moyen, du progrès dans la mise en œuvre des programmes dans les trois cycles de l’enseignement qui se sont poursuivis jusqu’au 12 mars, d’autant que 80% du programme scolaire est dispensé durant les deux premiers trimestres.

Il propose également de réduire la moyenne du passage à 4,5 pour le primaire et à 9 pour le moyen sans passer d’examen de fin d’année, tout en proposant de reporter l’examen du baccalauréat jusqu’à fin septembre prochain afin de donner aux élèves la possibilité de se préparer et de réviser, sachant qu’une session au mois de septembre pourrait avoir des conséquences sur le déroulement de la prochaine rentrée scolaire.

Ce dernier estime que les élèves ne peuvent être examinés «sur des cours dispensés à distance», car il existe des élèves qui ne disposent pas des moyens leur permettant de suivre sur internet par exemple. «Les élèves seront examinés uniquement sur les cours dispensés en salle de classe.

Pour sa part, Farid Chebbah, président du SNTE, a estimé que «ce qui reste comme programme du troisième trimestre de l’année en cours devrait être assuré en septembre, soit avant le début de l’année scolaire 2020/21», ajoutant que le troisième trimestre est généralement court, ce qui faciliterait l’opération de rattrapage des cours».

S’agissant des examens de fin d’année, M. Chebbah juge que leur déroulement est «impossible» dans les conditions sanitaires actuelles. Autrement dit, toute décision dépendra de l’évolution de la situation sanitaire.