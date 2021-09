L’ancienne star autrichienne du saut à skis Gregor Schlierenzauer a annoncé mardi qu’il mettait un terme à sa carrière sportive à 31 ans, après plusieurs saisons en demi-teinte. «La décision de mettre fin à ma carrière n’a pas été facile à prendre, mais elle me semble juste, tout comme le moment choisi», écrit «Schlieri» sur son blog.

«Cela été un voyage unique et intense» qui «m’a permis de repousser les frontières, mais m’a aussi montré mes limites», ajoute-t-il. Schlierenzauer affiche à son palmarès 53 victoires en Coupe du monde, record de la discipline, deux globes de cristal de N.1 mondial, quatre médailles olympiques, dont un titre par équipes en 2010, six titres mondiaux et deux sacres dans la prestigieuse Tournée des Quatre tremplins (2012, 2013). Mais en 2015, il était déjà «en bout de course», selon ses propres termes, et a ensuite enchaîné les blessures. Début 2016, il avait décidé de suspendre sa carrière, pris dans une spirale de perte de confiance. De retour à la compétition un an plus tard, il ne parviendra jamais à revenir au sommet.

