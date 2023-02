Armand Duplantis, encore et toujours. Le Suédois a battu son propre record du monde du saut à la perche en passant, samedi soir, lors du concours All Star Perche à Clermont-Ferrand, la barre des 6,22m. Son précédent record datait des Mondiaux d’Eugene en juillet 2022 avec 6,21m. Duplantis ne s’arrête plus. Plus que jamais, il est tout là-haut. Mais où s’arrêtera-t-il ? Armand Duplantis a remis ça. Encore une fois. Comme l’avait annoncé Renaud Lavillenie, le Suédois était à Clermont pour améliorer son record du monde. Et il n’a pas déçu le public français. Dans une salle en ébullition, le phénomène suédois a effacé une barre à 6,22m. Le temps de retomber de son saut déjà historique, il a alors sauté dans les bras de Renaud Lavillenie, blessé cet hiver et organisateur aux anges de ce meeting All Star Perche qui restera dans les mémoires. Le show s’annonçait grandiose. Grâce à la simple présence bien sûr de «Mondo», Clermont était assuré de vivre une soirée spéciale. Et pour son dernier concours de l’hiver – sa quatrième compétition de 2023 -, le champion olympique 2021 et champion du monde 2022 a répondu aux attentes en sortant le grand jeu. Avec cette aisance qui lui est propre et laisse penser qu’il dispose encore d’une petite marge. «C’est comme si je lévitais, comme si mon corps n’avait jamais touché le sol de tout le saut», a-t-il avoué après son magnifique saut pour l’histoire.



A SA TROISIÈME TENTATIVE

Ce samedi, il lui aura quand même fallu trois tentatives pour atteindre son but. Et s’il a touché la barre en retombant sur son premier essai, il n’a pas caché avoir été agacé par sa deuxième tentative. «Elle n’a pas été bonne, donc j’étais assez énervé. C’est la perche la plus dure que j’aie jamais utilisée, tout ce que je devais faire c’était avoir une bonne course, et je courrais vraiment bien aujourd’hui», a ensuite expliqué le Suédois devant les micros. Mais au bout du suspense, la troisième a été la bonne.

A chaque fois, on se demande où il va pouvoir faire grimper cette marque tant il banalise l’exceptionnel. Depuis le 8 février 2020 – le jour où il a franchi 6,17m à Torun (Pologne) pour effacer des tablettes Renaud Lavillenie (6,16 m) -, il a déjà amélioré à six reprises ce record du monde. Centimètre par centimètre comme le légendaire Sergueï Bubka, il écrit l’histoire. Ne laissant planer le doute que sur la hauteur à laquelle il va pouvoir amener ce record tant il domine la discipline et accumule les trophées.



JE N’AURAIS JAMAIS SAUTÉ AUSSI HAUT S’IL N’Y AVAIT PAS EU RENAUD

Laissant régulièrement ses adversaires loin derrière lui – il a été le seul à franchir la barre des 6 mètres samedi (Kurtis Marschall terminant à 5,91 m et Menno Vloon à 5,91 m à son troisième essai ) -, ce champion si régulier, qui n’a plus fini un meeting sous la barre des 6m depuis le 9 février 2021, avait d’ailleurs annoncé que «l’objectif principal et quasiment le seul but» de cette saison en salle était d’améliorer son record cet hiver. Et à sa dernière tentative après avoir échoué jusqu’à présent à 6,10m à Uppsala début février, il a donc tenu promesse quelques jours après avoir décidé de ne pas participer aux Championnats d’Europe en salle 2023 qui auront lieu du 2 au 5 mars à Istanbul. Au plus grand bonheur des amateurs présents à Clermont. Et de Renaud Lavillenie bien sûr. «C’est incroyable, je ne sais pas quoi dire (…) Battre ce record du monde devant Renaud, c’est incroyable. Je n’aurais jamais sauté aussi haut s’il n’y avait pas eu Renaud», a avoué le Suédois à l’issue de sa nouvelle performance folle. Son premier objectif atteint, il va maintenant pouvoir travailler sereinement pour la suite. «La saison en plein air est mon objectif principal cette année, et c’est ce que j’essaie de prioriser», a confié le natif de Lafayette, aux Etats-Unis. Le rendez-vous est pris. Encore un.

Ses records du monde :

6,17 m le 8 février 2020 à Torun (Pologne), en salle

6,18 m le 15 février 2020 à Glasgow,

en salle

6,19 m le 7 mars 2022 à Belgrade,

en salle

6,20 m le 20 mars 2022, à Belgrade,

en salle

6,21 m le 24 juillet 2022, à Eugene (Oregon)

6,22 m le 25 février 2023 à Clermont-Ferrand (France), en salle