Malgré les spéculations et la tentative de déstabilisation en provenance de l’Europe, l’Afrique compte bien relever le défi. Ainsi, la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 qu’abritera le Cameroun (09 janvier – 06 février), ne risque pas le report si l’on croit Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF). Sa visite, entamée lundi au pays hôte, a été concluante et satisfaisante.

Par Mohamed Touileb

Décidément, le pressing des clubs européens, qui ont enclenché une opération manifeste de sabotage de l’épreuve, ne risque pas d’être payant. La CAF, sur insistance des Camerounais qui ont présenté des assurances sur les aptitudes à assurer la tenue du tournoi, ne compte pas modifier son calendrier.



Le plan sécuritaire est la dernière entrave

La compétition amirale du football africaine se jouera dans les temps. C’est -du moins- ce qu’a assuré Motsepe. Le patron de la CAF veut «relever le défi et surpasser tous les écueils qui se présentent. Il ne faut pas qu’on ait peur de braver les obstacles». C’est ce qu’il a déclaré en sortant d’une entrevue avec le président du Cameroun, Paul Biya.

Le premier responsable de l’instance footballistique en Afrique aurait juste demandé des assurances sur le plan sécuritaire en lien avec les groupes armées séparatistes qui menaceraient l’intégrité des délégations. Aussi, étaient présents à cette audience décisive Veron Mosengo, SG de l’instance confédérale, et Samuel Eto’o, nouveau président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT).



L’attaque foudroyante d’Eto’o

Ce dernier ne veut absolument pas que le rendez-vous continental soit saboté. D’ailleurs, dans une déclaration faite lundi soir à Canal+ Sport Afrique, l’ancien avant-centre des «Lions Indomptables» a envoyé une grosse minasse à l’endroit de l’Europe.

«Je ne vois pas pourquoi elle n’aura pas lieu. […] La Fédération en tout cas que je représente défendra avec la dernière énergie la tenue de cette Coupe d’Afrique.

Une excuse pour la reporter ? Laquelle ? Si l’Euro (2020) s’est joué alors que nous étions en pleine pandémie, avec des stades pleins. Il n’y a pas eu d’incidents et nous avons joué dans plusieurs villes en Europe», rappelle l’ancien attaquant du FC Barcelone.

Le seul africain à avoir gagné trois Ligues des Champions avec deux clubs différents (FC Barcelone et Inter Milan) ira plus loin en se demandant «pourquoi la CAN ne se jouerait pas au Cameroun ? Donnez-moi une seule raison valable. (Silence). Ou alors on est en train de nous dire que, comme on nous a toujours traités, nous sommes des moins que rien alors nous devons subir. Qu’on nous dise clairement les choses […]». En réponse à l’arrogance et au mépris européens, le Camerounais tape dans le mille. Une mise au point des plus réjouissantes et véritables.