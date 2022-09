Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a reçu, mardi à Alger, l’ambassadeur de l’Etat du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naama, avec lequel il a évoqué le développement de la coopération bilatérale dans le domaine de la santé, notamment le projet de l’hôpital algéro-qatari, selon un communiqué du ministère. M. Saihi a affirmé lors de cette rencontre qui intervient dans le cadre de «l’exécution des instructions données dimanche par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune lors du Conseil des ministres», que le projet de l’hôpital algéro-qatari «actuellement à l’étude, doit être un pôle sanitaire unique en son genre proposant des prestations sanitaires spéciales, et réalisé dans un cachet urbanistique distingué». «Il doit être un pôle qui se démarque des autres hôpitaux et refléter le niveau du partenariat et de la coopération algéro-qatarie», a insisté le ministre. Pour sa part, l’ambassadeur qatari a affiché «la disposition de son pays à investir dans le domaine de la santé, à travers la concrétisation imminente du projet de réalisation d’un hôpital à Alger». Les deux parties ont convenu, poursuit la même source, de «poursuivre la concertation autour de la concrétisation de ce projet à travers la signature d’un mémorandum d’entente dans les plus brefs délais». Elles se sont félicitées, en outre, de la «profondeur des liens de fraternité et de la solidarité unissant les deux pays frères et exprimé leur satisfaction du niveau de coordination et de coopération entre les deux pays dans tous les domaines, particulièrement dans le secteur de la Santé».

