Par Sihem Bounabi

Le mouvement de protestation de la santé se multiplie ce mois de décembre afin de faire valoir des revendications socioprofessionnelles qui touchent les différents corps de la santé publique.

En effet, l’Union nationale des personnels de santé publique (UNPSP) a annoncé une grève de trois jours, les 13, 14 et 15 décembre prochain, dans l’ensemble des établissements de santé publique, afin de faire valoir une douzaine de revendications socioprofessionnelles.

Dans un communiqué, l’UNPSP revendique une loi de santé publique accordant les mêmes primes et compensations pour l’ensemble des travailleurs du secteur. Il réclame également l’accélération du paiement des arriérés de la prime Covid-19 instaurée par le président de la République et l’octroi du capital décès consacré aux familles du personnel décédé de la Covid-19, également annoncé par le Président de la République. Dans cette optique, l’UNPSP réclame «l’instauration de commissions spécialisées pour l’application des décisions du Président de la République concernant la comptabilisation de l’activité pendant la période de pandémie dans la retraite et l’assurance générale des travailleurs de la santé publique et de préparer les textes d’application concernant cet aspect».

Dans le même sillage, l’UNPSP réclame aussi l’instauration d’une «prime de danger permanent de 7 000 DA octroyée à égalité à tous les personnels de la santé publique et l’inclure dans le calcul de la retraite».

Dans la liste des revendications, le syndicat réclame «la titularisation des travailleurs contractuels, compte tenu de la situation du secteur de la santé publique et des dangers potentiels» et «l’application des décisions de la réunion du 3 mars 2021 avec la commission ministérielle concernant le dialogue avec les partenaires sociaux».

Mettant en relief les entraves aux activités syndicales, l’UNSP réclame «l’arrêt des suspensions et des sanctions prononcées à l’encontre des adhérents du syndicat et d’ouvrir un véritable dialogue à tous les niveaux». Dans ce registre, un appel est lancé à la tutelle pour une prise en compte des revendications des corps communs de la santé du secteur et l’amélioration des conditions de travail.

Le volet gestion des structures de santé fait également partie des revendications de l’UNSP qui réclame de «revoir le financement et la désignation de comptables et de contrôleurs financiers de l’intérieur de ces établissements».

Fort de cette plateforme de revendications illustrant la détermination du personnel de la santé affilié à l’UNPSP, il est souligné qu’en cas d’absence de réponse favorable du ministère de la Santé aux revendications, des «actions d’escalade dans le cadre de la Constitution et des lois de la République» seront effectuées.

Pour rappel, ce mois de décembre risque d’être secoué de plusieurs mouvements dans le secteur de la santé publique après deux années d’accalmie due au contexte de la crise sanitaire. Exaspérés par des promesses sans lendemain, des journées de protestation organisées par différents corps de métier ont déjà marqué ce mois de novembre, tandis que le mois de décembre aura également son lot de journées de protestations. En effet, le bureau national du Syndicat national autonome des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation de santé publique ont annoncé une grève nationale les 5, 6 et 7 décembre prochain, afin de revendiquer la satisfaction de ses revendications socioprofessionnelles, dont la révision de leur statut particulier, l’installation d’un Conseil de l’ordre des anesthésistes et l’ouverture d’un institut national académique de l’auxiliaire médical en anesthésie-réanimation de santé publique. Cette annonce intervient après l’ultimatum d’un mois accordé à la tutelle qu’ils accusent de «ne pas respecter ses engagements». n

