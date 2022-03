Par Sarah. A.

Les troubles du neurodéveloppement constituent un handicap pour l’inclusion scolaire et l’adaptation sociale des enfants en butte à ces dysfonctionnements. Telle est la substance des débats de la 7e journée thématique, organisée à l’EHS de cardiopédiatrie de Draa Ben Khedda, par l’association médicale Amejjay (le médecin), une société savante qui regroupe les médecins du secteur libéral de Tizi Ouzou.

Désignés dans le langage spécialisé par troubles du neurodéveloppement, qui recouvrent une large palette d’anomalies cérébrales, allant de l’autisme, au retard mental/handicap intellectuel, aux problèmes liés au fonctionnement neurolinguistique et des apprentissages (troubles du DYS), ces handicaps sont au cœur de l’actualité médicale et sociale en Algérie en raison de leur forte prévalence.

La problématique a été abordée par les différents spécialistes (psychiatres, pédiatres et psychologues) qui se sont succédé devant les participants à la rencontre médicale de l’association Amejjay.

Autisme, réalité et perspectives, les troubles du DYS (troubles de l’acquisition du langage ou de la coordination (dysphasie et dyspraxie) et des troubles spécifiques des apprentissages scolaires, entre autres, la dyslexie-dysorthographie, diagnostic et étiologie de l’handicap intellectuel et burn-out scolaire ont constitué la matière première de cette rencontre scientifique qui a permis aux participants, médecins libéraux et étudiants en médecine, de mieux appréhender et comprendre les troubles cérébraux ou troubles neurodéveloppementaux qui se caractérisent, selon la littérature spécialisée, par «une perturbation du développement cognitif et/ou émotionnel de l’enfant, qui a un impact important sur le fonctionnement adaptatif aux niveaux scolaire, social et familial».

Se pose, en filigrane, le problème de l’inclusion scolaire et l’adaptation sociale des enfants en butte à ces dysfonctionnements. Et, bien sûr, la détresse des familles qui doivent faire face à une lourde contrainte sur le plan médical et l’éducation de leurs enfants qui nécessitent une prise en charge onéreuse et spécifique.

«Il y a une urgence médicale nationale», dira le Pr Madjid Tabti, psychiatre et chef de service à l’EHS de Chéraga, auteur d’une communication sur l’autisme, appelant à la mise en plan de la prise charge de ces handicaps, notamment le syndrome autistique qui est le plus connu du grand public en raison de sa forte prévalence.

Au-delà de l’intérêt scientifique et pédagogique de cette journée pour les participants, les débats ont mis en évidence la quasi ignorance de ces handicaps, tant dans le monde médical que familial. Ils insistent sur l’urgence de remédier au déficit de prise en charge institutionnelle des enfants qui souffrent de ces dysfonctionnements, par la multiplication des structures spécialisées en pédopsychiatrie.

L’urgence, c’est aussi la prévention pour une remédiation précoce de ces troubles, disent unanimement les intervenants qui insistent sur une meilleure formation dans le domaine des personnels de santé concernés par la prise en charge des enfants et, à un degré moindre, par l’information des enseignants et, surtout, des parents, dont beaucoup préfèrent se rendre chez le charlatan ou le «raqui» du coin, au lieu de consulter un spécialiste de la santé mentale, quand leur enfant présente une déficience mentale. L’activation du plan national autisme, mis en place en 2016, mais resté depuis sous le coude, constitue une urgence, a estimé le Pr Tabti. <

