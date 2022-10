L’Algérie a célébré hier, 10 octobre, la journée mondiale de la santé mentale. Lors d’une prise de parole en relation avec cet événement à l’Institut national de santé publique à Alger, le ministre de la Santé Abdelhak Saihi a indiqué que l’amélioration de la santé mentale était «une priorité».

Par Salim Benour

C’est un «droit fondamental» et «une préoccupation de santé publique prévue dans la loi sanitaire», a-t-il ajouté, rappelant les «outils» d’amélioration de la prise en charge des patients. Parmi eux, la loi sanitaire, le plan national de promotion de la santé mentale (2017-2020) toujours en vigueur et dont la mise en œuvre est venue en complément du programme national de santé mentale.

Lors de son intervention, le ministre a également insisté sur les «défis à relever» en matière de renforcement de la coopération multisectorielle (comme d’ouvrir dans les hôpitaux non spécialisés des services d’accueil et de soins aux personnes présentant des troubles de santé mentale et de promotion de nouvelles spécialités. Il en est ainsi de la pédopsychiatrie qui a récemment enregistré selon lui «une évolution remarquable». M. Saihi a, par ailleurs, abordé la question (toujours relative à la répartition sectorielle de la prise en charge de la santé mentale) de «l’hospitalisation obligatoire» en tant qu’«élément important» dans la mise en œuvre du plan national de promotion de la santé mentale. Il a mis l’accent sur le «soutien psychologique en situation de crise» et la nécessité d’une politique de formation à l’intervention psychologique post traumatique, un sujet rendu plus crucial depuis la pandémie du Covid. «Un guide est en cours d’élaboration avec l’appui de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a-t-il indiqué à ce sujet, précisant que sa première ébauche devait être débattue hier lundi.



Des pathologies en hausse

S’il n’y a pas eu de chiffres sur la santé mentale, hier, le constat général est que les pathologies dans ce domaine sont en hausse. Le problème est que le sujet n’est souvent abordé que sous l’angle de la psychiatrie, qui n’est qu’un aspect à prendre en charge. Si on sait qu’il y a plus de 1500 soignants en Algérie, on sait peu de choses de ce que font les psychologues, les orthophonistes, les psychomotriciens, les éducateurs, les infirmiers… Dans les congrès de psychiatrie ou en relation avec la santé mentale, on n’aborde que certaines pathologies comme la schizophrénie. Le stress en milieu professionnel, le malaise social, les violences contre les personnes, les enfants et les femmes en particulier, qui agissent négativement sur la santé mentale, sont publiquement moins examinés.

Le discours officiel sur la question porte davantage sur les réalisations des structures de soins : 24 établissements hospitaliers spécialisés sans compter les services au sein des centres hospitalo-universitaires (CHU) et des établissements publics hospitaliers (EPH). Il porte également sur la coopération considérée comme «réussie» avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette coopération a permis la mise en place du plan d’action global pour la santé mentale (2017-2020). C’est grâce à ce plan qu’il est permis entre autres de développer la prise en charge de la santé mentale au niveau des établissements publics de santé de proximité, en les dotant d’un réseau étendu de médecins privés et en élargissant les domaines de prise en charge de la pédopsychiatrie et de la toxicomanie en termes de structures et de ressources humaines».



Un domaine négligé

Dans le monde, la santé mentale reste l’un des domaines les plus négligés de la santé publique. Près d’un milliard de personnes souffrent d’un trouble mental, 3 millions de personnes meurent chaque année des conséquences de l’usage nocif de l’alcool et une personne se suicide toutes les 40 secondes ; selon des statistiques récents de l’OMS. Les chiffres relatifs aux troubles à la dépression, fournis hier, sont en hausse depuis l’année 2019. L’isolement social, la peur de la maladie et de la mort, ainsi que les difficultés socioéconomiques associées à la pandémie de coronavirus (Covid-19) ont occasionné une hausse d’environ 25 % des troubles liés à la dépression et à l’anxiété à l’échelle mondiale, a, en effet, révélé lundi 10 octobre, la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Dre Matshidiso Moeti.

Dans un message à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée cette année, sous le thème «Faire de la santé mentale pour tous une priorité mondiale», Mme Moeti a rappelé qu’avant la pandémie, «on estimait déjà à plus de 116 millions le nombre de personnes qui vivent avec des troubles mentaux dans la Région africaine». Cette Journée, a-t-elle ajouté, «nous offre l’occasion de susciter un regain d’intérêt à l’égard des maladies mentales dont la charge ne cesse de s’accroître en Afrique, principalement chez les enfants et les adolescents». S’ajoutent, les taux de suicide qui «restent particulièrement préoccupants, tout comme l’augmentation exponentielle du taux de consommation et d’abus d’alcool chez les adolescents âgés d’à peine 13 ans». n