La commission de wilaya de la santé mentale d’Oran constitue un important outil de coordination des efforts entre les secteurs de la santé et de la justice concernant les personnes atteintes de maladies psychiques commettant des actes criminels ou délits, a souligné lundi le président de cette commission Tarik Zeghid. M Zeghid, également président de la chambre de la cour d’Oran, a indiqué lors d’une réunion des membres de la commission à son siège au niveau de la direction locale de la santé, que cette commission installée depuis plus d’un mois, jouit de larges prérogatives lui permettant de statuer sur le sort des malades mentaux ayant commis des crimes ou des délits. Le même responsable a déclaré que cette commission a été installée, le 3 janvier dernier, en vertu de la loi sur la santé de 2018. Il a ajouté que l’une de ses missions est d’élaborer des rapports sur la santé mentale des personnes ayant commis des crimes et décider si elles doivent être condamnées ou nécessitent un traitement . «Les décisions de la commission dans ce sens seront définitives et sans appel», a-t-il dit. Cette rencontre a été l’occasion de soulever les préoccupations des spécialistes en santé mentale, des membres de la commission et des participants tout en abordant la possibilité d’une intervention de la commission pour modifier la durée de séjour des personnes souffrant de maladies mentales ayant commis des crimes ou des délits dans les établissements hospitaliers spécialisés.

