A l’occasion de la journée mondiale de la santé digestive, qui coïncide avec le 29 mai de chaque année, la fondation Rahma Algeria, a organisé hier à Alger un salon sur les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. L’objectif de ce salon, le 2e du genre, était d’informer les personnes malades, de sensibiliser le grand public et de promouvoir la recherche scientifique, concernant les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. L’évènement à la fois scientifique et pédagogique destiné aux spécialistes comme au grand public a été l’occasion d’échanges d’informations, de partage de pratiques et d’écoute, pour répondre aux questionnements des malades, liés au quotidien avec cette maladie.

Des professionnels de santé, notamment gastro-entérologues, chirurgiens, oncologues et d’autres spécialistes sont intervenus sur des thèmes communs comme le microbiote, les traitements, la douleur…. Rahma Foundation Algeria est une ONG qui s’attache à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) et du cancer colorectal (CCR). Elle organise des activités pour encourager l’échange d’expériences et défend également les intérêts des malades afin d’améliorer la qualité et l’accessibilité aux soins.R. N.

