Par Sihem Bounabi

La prise en charge effective du dossier des cancéreux, la maintenance du matériel et des équipements médicaux, l’amélioration du parcours professionnel des travailleurs à travers la finalisation des statuts particuliers de la santé et la numérisation du secteur sont les principaux points sur lesquels a insisté le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, à l’occasion de la réunion périodique avec les directeurs de santé publique (DSP) et les cadres de son département, qui s’est déroulée, lundi.

Dans ce contexte, le ministre a insisté sur la nécessité de la concrétisation effective des sept axes inclus dans la feuille de route du secteur dont la finalité est la prise en charge optimale des patients.

A l’occasion de cette réunion, abordant le dossier des accélérateurs linéaires en panne, le ministre de la Santé a annoncé que suite à la création récente d’une entreprise spécialisée dans la réparation et la maintenance d’équipements entrant dans le protocole thérapeutique des cancéreux, dans moins de dix jours cette dernière procédera à la réparation de 13 accélérateurs linéaires. Dans ce sillage, le ministre de la Santé a donné des instructions fermes aux responsables des établissements hospitaliers afin d’assurer l’entretien préventif du reste des équipements médicaux conformément aux dispositions de la loi sur les marchés publics. Il souligne à ce sujet que «lors des récentes visites d’inspection sur le terrain, il a été constaté que certains équipements médicaux qui n’ont pas besoin d’une technologie pointue pour leur maintenance n’étaient pas opérationnels alors qu’il suffisait d’assurer une maintenance préventive». Fort de ce constat, le ministre a averti les DSP et les responsables des structures de santé que les inspections sur le terrain vont se poursuivre et que «dorénavant aucune excuse ne sera acceptée pour justifier qu’au niveau des établissements de santé des équipements ou des dispositifs médicaux soient cassés ou en panne».

Le premier responsable du secteur de la santé a également abordé la problématique de la pénurie des médicaments hospitaliers notamment des anticancéreux, en appelant tous les acteurs du secteur à œuvrer pour surmonter toutes les difficultés et obstacles qui sont enregistrés au niveau des différentes structures de santé, assurant que le département de la santé a déployé tous les moyens pour assurer la disponibilité des médicaments hospitaliers et rappelant la mise en place de mécanismes pour éponger les dettes d’un certain nombre d’institutions hospitalières.

Par ailleurs, Abdelhak Saihi a réitéré l’engagement de son Département à prendre en charge les préoccupations socioprofessionnelles des travailleurs de la santé en assurant qu’une attentions particulière est accordée aux ressources humaines, notamment avec l’amélioration des parcours professionnels et des plans de carrière et la finalisation imminente de tous les statuts particuliers des différents corps de métiers du secteur de la santé en application des instructions du président de la République.

Abdelhak Saihi a indiqué à ce sujet que «nous avons finalisé la majorité des statuts particuliers de la santé publique. C’est un acquis important et fondamental pour améliorer le parcours professionnel des différents métiers du secteur de la santé.» En ajoutant que «ce n’est pas seulement un acquis pour les professionnels de la santé mais également un acquis fondamental pour améliorer la prise en charge des patients».

Dans un autre volet, le ministre de la Santé a souligné l’importance de la numérisation du secteur de la santé dans les plus brefs délais pour la mise en place des dossiers médicaux électroniques des patients afin d’assurer un meilleur suivi thérapeutique et coordination entre les différentes structures hospitalières auxquelles est lié le malade.

Afin de motiver ses troupes, le ministre a annoncé un concours pour sélectionner le meilleur établissement ayant adopté le système de numérisation qui sera organisé au cours des six premiers mois de l’année prochaine. Soulignant ainsi que «l’année 2023 sera l’année de la numérisation du secteur au profit du patient lui permettant d’obtenir divers services de santé au niveau de tous les établissements de santé sans qu’il rencontre des difficultés d’ordre bureaucratique». A l’issue de cette rencontre, le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a réitéré la nécessité d’efforts concertés au service du patient, appelant «à agir en 2023 pour que cette année soit l’année des réalisations concrètes de la feuille du route du secteur pour l’améliorations des conditions socioprofessionnelles des travailleurs de la santé et la prise en charge efficace et optimale des malades en éliminant les différents obstacles administratifs et bureaucratiques et encourager les compétences à donner le meilleur d’elles-mêmes pour être au service des patients et de la nation».

En marge de la réunion périodique, le ministre a également abordé la question des investissements étrangers dans le secteur de la santé en soulignant que «suite à l’adoption de la loi sur l’investissement, plusieurs projets seront lancés sur tout le territoire national pour encourager les investissements étrangers dans le secteur de la santé».

Il a cité à ce sujet l’exemple du lancement du projet de l’hôpital algéro-allemand-qatari d’une capacité de 400 lits munis de tous les équipements et dispositifs médicaux modernes. Le ministre de la Santé a également annoncé que d’autres projets sont en cours d’étude en partenariat avec différents investisseurs étrangers pour la réalisation de différentes structures hospitalières, notamment dans les wilayas de l’Est et de l’Ouest conformément aux instructions du président de la République. n

