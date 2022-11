Le statut des chargés de l’hygiène hospitalière, en cours de préparation, contribuera dès son entrée en vigueur à renforcer davantage la protection contre les maladies nosocomiales et autres liées au traitement, a affirmé samedi à Sétif la directrice de la formation au ministère de la Santé Lynda Khoualed. Ce statut intègrera de nouveaux grades à l’activité hygiène hospitalière, a indiqué Mme Khoualed au cours des travaux d’une rencontre régionale de formation, organisée à l’Institut national de formation supérieure en paramédical sur «l’hygiène hospitalière». La même responsable a précisé qu’accorder la priorité à l’hygiène au sein des établissements et structures hospitaliers publics et privés assurera un environnement propre avec moins de risques de complication et de contraction d’infections nosocomiales pour le patient. Le ministère de la Santé accorde, a-t-elle précisé, un intérêt particulier à l’hygiène hospitalière en s’engageant à garantir une bonne prise en charge du malade et à veiller à sa santé lui évitant notamment les infections associées aux soins et autres maladies nosocomiales. La directrice centrale de la formation au ministère de la Santé a également insisté sur le changement du concept d’hygiène hospitalière par la désignation au sein des établissements sanitaires de spécialistes en hygiène hospitalière et diplômés des établissements de formation professionnelle, soulignant qu’une convention a été passée, à ce propos, entre les deux ministères de la Santé et de la Formation et de l’Enseignement professionnels. Cette rencontre de formation s’inscrit dans le cadre du programme du ministère de tutelle stipulant la mise en place en coordination avec les partenaires sociaux d’une feuille de route en vue de prioriser l’hygiène hospitalière susceptible de réduire voire aplanir les maladies nosocomiales et autres infections et d’assurer une meilleure prestation sanitaire au citoyen, ont indiqué les organisateurs. La rencontre d’une journée a regroupé près de 500 médecins généralistes et spécialistes, ainsi que les inspecteurs de la santé de plusieurs wilayas dans l’Est du pays dont Sétif, Constantine, Mila, Bordj Bou Arreridj, Batna et Bejaia. Plusieurs communications portant sur «les bonnes pratiques d’hygiène hospitalière», «le rôle et la responsabilité des professionnels de la santé» et «l’importance du tri des déchets hospitaliers» ont été, entre autres thèmes, présentées au cours de la rencontre. <

