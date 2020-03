Les participants à une journée de formation et de sensibilisation dénommée «Rose des sables», organisée samedi à Ghardaïa, ont affirmé que le dépistage précoce du cancer dans toutes ses formes constitue l’arme la plus efficace de lutte contre cette pathologie insidieuse. La détection précoce de cette maladie est le meilleur moyen d’augmenter les chances de guérison et de survie du malade, ont souligné les intervenants à cette journée de formation, ajoutant que les progrès réalisés au niveau des traitements permettent désormais de lutter efficacement contre toutes les maladies cancéreuses. Ils ont également relevé, lors de cette rencontre initiée par les laboratoires Roche Algérie au profit des praticiens des wilayas du sud (Djelfa, Laghouat, Ghardaïa, Tamanrasset, et Ouargla), que ces maladies cancéreuses représentent actuellement un grand défi tant pour la communauté médicale, le système de santé algérien que pour le patient et son entourage. Cette session de formation continue permet d’élargir les options thérapeutiques pour une meilleure prise en charge du malade et l’amélioration de sa qualité de vie, a fait savoir le Pr Hassen Mahfouf, oncologue de l’Etablissement public hospitalier de Rouiba (Alger). Les progrès réalisés au niveau des traitements permettent désormais de lutter efficacement contre les cancers localisés à travers plusieurs modalités thérapeutiques, a-t-il précisé, mettant l’accent sur la nécessité de sensibiliser davantage la population sur l’importance du dépistage précoce et la prise de mesures proactives en consultant le médecin périodiquement. Il a fait remarquer que le coût de traitement du cancer demeure relativement très élevé et que le diagnostic précoce contribue efficacement à abaisser le coût de prise en charge. Parmi les nouveautés de cette session, a-t-il ajouté, figure le lancement du projet «Structuration». Quelque 50.000 cas de cancers sont détectés annuellement en Algérie et actuellement ces pathologies du cancer sont hautement curable, à condition qu’elles soient détectées tôt, a soutenu le Pr Mahfouf , avant d’appeler à renforcer les capacités scientifiques des médecins. Pour sa part Abdelfateh Benlabid, responsable des laboratoires Roche, a estimé que ce rendez-vous médical et scientifique permet aux spécialistes de ce domaine d’oncologie de prendre connaissance des dernières nouveautés en la matière, relevant que cet événement couvre toutes les facettes des cancers : épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques. Au programme de cette manifestation scientifique, figurent plusieurs exposés et conférences sur l’actualité des recherches récentes, en particulier celles concernant le cancer colorectal, du sein et des poumons, trois pathologies très fréquentes en Algérie. Les débats ont convergé sur les nouvelles thérapies et les mises au point concernant les différents cancers ainsi que les nouvelles techniques de traitement en matière de chirurgie, de radiothérapie et chimiothérapie. Cette journée a constitué une opportunité pour les spécialistes d’être informés des avancées en matière de recherches des prédispositions génétiques, d’identification des déterminants biomoléculaires et de leur usage quotidien, ainsi que de radiothérapie de demain et des nouvelles approches. Elle a permis également de partager des informations médico-scientifiques de haut niveau. n

